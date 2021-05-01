美國參謀首長聯席會議主席密利昨天在夏威夷檀香山與韓國及日本參謀首長會面，強調美國對「印太地區長期和平與穩定」的承諾，以及在更大程度上美國把重心從中東轉移到中國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，密利（Mark Milley）對於日韓這兩個亞洲親密盟邦重申美國的承諾，包括美國準備以「全方位」軍事能力為後盾提供嚇阻。

雖然這次三邊會議的摘要沒有明確提到中國，但論及「以規則為基準的國際秩序」重要性、美國準備提供以「全方位」軍事能力為後盾的「延伸性嚇阻」（extended deterrence）。

這顯然是針對五角大廈曾說過中國「步步進逼的挑戰」，以及中國已成為美國「能力相當的競爭者」。

這場美日韓軍事官員的面對面會談中，密利和印太地區的其他高階軍事官員也同樣對北韓核子和彈道飛彈計畫表達關切。

會談強調了美國總統拜登（Joe Biden）政府將重心從過去20年的戰爭，轉移到未來的競爭。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上任後於3月中旬首度出訪，相繼與韓日防長會談。日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）兩週前造訪美國白宮，韓國總統文在寅（Moon Jae-in）則預計5月訪美。

(中央社)