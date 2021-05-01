隨著時代改變，便利商店提供的業務項目越來越多元，足以滿足一般民眾日常需求。不過近日一位女網友經過超商時，卻驚見一位婦人在座位區替小孩修剪頭髮，還自備理髮圍巾披在孩子身上，架勢相當專業。但看著灑落一地的頭髮，網友們也認忍不住批評此行徑「恥力無限！」

原PO臉書社團《路上觀察學院》上表示，經過超商時，看到座位區上，竟有位婦人帶著自備的圍巾，披在兒子身上，並替他修剪頭髮。讓一間便利商店，突然讓她有了理容院的錯覺，這也讓原PO驚呼道，「全家的新服務？」

這超商理髮照馬上引起網友議論，貼文吸引超過7千人按讚，網友紛紛表示，「family cut」、「有模有樣的，看起來真的很像理髮廳」、「想知道有沒有清乾淨」、「要不要乾脆在廁所洗澡」、「全家就是你家，沒毛病」、「全家髮婆上線囉」。

不少網友擔心，超商剪頭髮若沒有好好將毛髮清掃乾淨，恐有環境衛生疑慮。這也讓網友想起，之前還有民眾直接搬卡式爐到超商內煮起火鍋，對此無奈表示，「恥力無限」、「奧客無極限」、「這也太扯了」。也有人猜測，「會不會她就是老闆娘啊？」

(中時新聞網)