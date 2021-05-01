火腿隊剛結束與西武隊之戰，吳念庭與王柏融同場較勁，不過火腿隊在賽後突然宣布多7人確診新冠肺炎，加上原本的3人，球隊目前共有10人確診，有群聚感染風險，因此明日與西武之戰確定取消，王柏融與吳念庭的近況也讓球迷擔心。

火腿隊昨日有內野手中島卓也、外野手西川遙輝、捕手清水優心3人在新冠肺炎篩檢中呈現陽性，都已經隔離並先下二軍，今日火腿隊在傷兵滿營狀況下以5比4逆轉勝，不過賽後傳出壞消息，多了4名選手、1名教練、2名球團工作人員確診，單日多7人呈現陽性反應。

4名選手分別為洋砲R.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）、內野手高濱祐仁、外野手今川優馬、捕手郡拓也，以及內野守備教練飯山裕志。日本火腿球團社長川村浩二出面致歉，「對於球隊一軍成員大量感染新冠肺炎造成的巨大關注和不便，我們深感歉意，因此決定先取消比賽，來確保其他選手的安全，希望大家理解這艱難的決定。」川村浩二同時也向西武獅致歉。

火腿共有10人確診，爆發群聚感染，接下來會與日職負責防疫健康的單位進行合作，未來會更徹底做好防疫措施來預防傳染，也積極幫助所有球員恢復。

根據日媒報導，確診者都沒有發燒或其他身體不適的症狀，已經接受主管機關的隔離，而台將王柏融、吳念庭今日都有出賽，尤其確診者是王柏融的隊友，接下來在日職安排下兩隊球員都會再接受PCR檢測，密切關注球員的身體狀況。

(中時 )