有一些網美透過當網拍模特兒受到關注，說到網拍女神很多人都會想到元老級人物Grace陳泱瑾，她從模特兒到自己當老闆，結婚後生下一雙兒女Toby和阿明，經常分享幸福家庭生活；日前陳泱瑾曬出全家出遊照，還自曝婚後變胖12公斤，只好穿連身泳衣遮肥肉，粉絲看到她零修圖的模樣，態度一面倒誇她「自然樸實又漂亮」。

陳泱瑾近日和老公帶著兒女出遊，一家人換上泳裝到海邊玩，先前她就曾透露生小孩後，身材無法恢復婚前最苗條的模樣，一度自嘲「穿泳衣拍照都好想死」，甚至透露婚後比模特兒時期的她胖了12公斤；這次她大方秀出穿泳裝模樣，笑說「目前很需要連身泳裝幫忙遮肚子上的肥肉」，又補充說「脫了才知道早知道」。

陳泱瑾曝婚後變胖12公斤，只好穿連身泳衣遮肥肉，卻意外被粉絲推爆。(圖/ 摘自陳泱瑾臉書)

畫面中陳泱瑾頭戴遮陽帽，身上穿著咖啡紅色系的細肩連身泳裝，身材和模特兒時期的確豐腴不少，現在有了白皙蜜大腿，手臂也有一點點小肌肉，看起來更健康；陳泱瑾也透露自己很努力瘦身，還撂下狠話，「夏天再來雪恥」。

她的許多粉絲看到零修圖的真實身材，沒笑她瘦不下來，反而推爆她現在自然美外型，「這樣很美，一點也不胖」、「真的很自然耶妳，好喜歡喔」、「產後都是如此，喜歡自然的妳」、「穠纖合度！健康就好」、「這樣很親民」、「自然不矯情的樣子就是美，大讚」。

(中時新聞網)