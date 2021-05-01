40歲陳姓女美甲師，在新北市三重區經營地下簽賭站，找來28歲林女等面貌姣好的女性當營業員，負責向開發賭客及收錢，客人見到美女也都不好意思賴賭，導致生意興隆，日前遭北市刑大循線破獲，警方發現陳女集團7個月來進出賭資高達3750萬，林女3個月的績效獎金，竟有159萬元之多，堪稱是「超級營業員」。

警方日前獲報，陳女因行動不便，出入都得靠輪椅行動，平時在三重一帶幫人修指甲，私下卻與六合彩組頭結合，在三重、蘆洲、新莊一帶收牌支、開發客人。

陳女提供包括台灣大樂透、今彩539、香港六合彩及美國天天樂等各國賭盤，賭客都可向陳女以每注80元投注，為求方便還可直接用手機軟體LINE來下注，事後再憑簡訊核對領錢。

警方指出，陳女2020年7月開始經營地下投注，生意變好後，開始物色一些長袖善舞、外表亮麗的女子，一起協助收牌，認為找美女收錢，豬哥男人通常會比較配合。

其中有1名林姓女子，個頭嬌小長相甜美，對客人說話輕聲細語，獲得不少賭客歡迎，為了加她的LINE、找機會聊天，都會固定找她簽牌，也讓陳女生意長紅，月營業額動輒超過500餘萬。

北市刑大經循線追查，日前前往三重逮捕陳、林等人，查扣簽單、電腦及帳冊，初查7月以來，進出的賭資超過3750萬元，林女每80元抽傭金4.5元，近3個月竟有159萬的高額收入，堪稱是「超級營業員」。

林姓女業務警訊時聲淚俱下，表示因為一時失業缺錢，所以才會幫忙收六合彩牌支，陳女因無法抵賴，坦承經營地下簽賭，警訊後都被依賭博罪送辦。

(中時 )