全球鋼市持續熱絡，2021年鋼價飆漲約60%，而全球鋼鐵業受新冠疫情影響紛紛減產，但鋼鐵需求不減反增導致全球鋼鐵供需失衡，這對鋼鐵企業來說無疑是利多消息，各國鋼鐵大廠股價隨之勁揚；然依據歷史上鋼鐵飆漲的紀錄來看，美銀證券、高盛均認為鋼價的漲勢可能要到頭了。

《巴倫週刊》報導，受惠全球鋼需上升、價格大漲，紐柯（Nucor）、美國鋼鐵（United States Steel）、Steel Dynamics等美國鋼鐵大廠今年股價平均漲幅約43%，較標普500 11%的漲幅高出4倍。

但據歷史上4次鋼價飆漲的紀錄來看，目前鋼價的漲勢似乎近高峰了。美銀證券分析師Timna Tanners表示，從本世紀初以來，2004年、2008年、2016年和2018年都曾發生過鋼價激增的情形，漲幅約莫在37%至84%，隨之而來便出現暴跌的現象，跌幅約莫在37%至65%之間。

值得一提的是，高盛分析師Emily Chieng於4月9日發布的報告內容中有相似的看法，指出鋼價目前處於「上漲週期」中的後期階段，意味著鋼價的上漲空間很有限。

而若是鋼價下跌，緊接而來的即是鋼鐵業股價的下滑，而其中最重要的就是利潤率，尤其是EBITDA（稅前息前折舊前攤銷前利潤）；Emily Chieng解釋股價基本上會隨利潤起伏，於週期起始觸底，直到週期結束時逐漸穩定，「會建議投資人在週期現階段謹慎一點，預期往後會有比較適當的投資報酬比。」

但並不代表要大量拋售鋼鐵股，週期可能比正常的情況時間更長，利潤也可能會穩定在比過往更高的水準，然而有鑑於這種情形，投資人應避免如美國鋼鐵這類債務更多、需要投資的公司，而選擇資產負債表較為強勁的公司。

(中時新聞網)