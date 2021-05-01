Angelababy（Baby、楊穎）日前在節目中自爆遭劉嘉玲刪除微信好友，表示兩人長期沒聯絡，會出現這種事也是情有可原，然而近日劉嘉玲就被拍到深夜與黃曉明聚會畫面，看得出私交不錯，也讓黃曉明與Baby關係再次掀起外界好奇。

劉嘉玲近日被陸媒拍到深夜與黃曉明等人聚會吃飯，兩人相談甚歡，劉嘉玲離開餐廳時還熱情地給了黃曉明一個大擁抱，黃曉明也特地鞠躬向劉嘉玲致意，對劉嘉玲這位大前輩十分尊敬。但他的老婆Angelababy則是從頭到尾都沒有出現在這場聚會。

劉嘉玲被直擊與黃曉明深夜聚會。(取自微博)

劉嘉玲離開前還給了黃曉明一個大擁抱。(取自微博)

劉嘉玲與黃曉明深夜照片曝光，也讓網友不禁想到不久前Angelababy才自爆遭劉嘉玲刪除微信好友一事。事後劉嘉玲出席記者會也被問到了刪Baby好友一事，但她則稱是天大的誤會！

劉嘉玲解釋因為換手機需要重新設定號碼，微信通知的都是平常有在聯絡的朋友，因為與Baby太久沒聯絡於是不小心忽略了，後來Baby經紀人遇到她也問：「妳是不是把Baby的微信給刪了？」讓劉嘉玲太冤枉，直呼非常的抱歉，我真的是忘了。

網友看了聚會照也紛紛留言，「黃曉明看來已經跟baby撕破臉了」、「劉嘉玲與baby是真不熟吧」、「分了吧」。

(中時新聞網)