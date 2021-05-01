未來每年3.8億大餅分配敲定。經濟部修訂《電協金辦法》，增訂「離岸風電」適用電協金規定，由風場所在縣市分到15％、漁會分55％、陸上變壓站所在鄉鎮則分30％。因此漁會是大贏家，在2025年當年一年可以分到近1.5億元回饋金。

《電力開發協助金運用與監督管理辦法》其實在2019年就公告，以水火力與再生能源發電廠前一年發電度數按費率提撥電協金，像是燃煤1度0.024元、太陽能0.006元。至於年度電協金需按比例分配給縣市政府與鄰近鄉鎮。當時離岸風電費率雖也公告為每度0.18元，卻因衝擊最大的漁民有意見，分配喬不攏，拖延未公告。

歷經2年多，與地方縣市、漁會溝通後，經濟部能源局近日終於完成《電協金辦法》修正，正式預告納入「離岸風電」項目。

能源局官員表示，離岸風電年度電協金分為「補助型」與「專案型」，前者要占7成，後者3成。簡單講，補助型就是例行性補助，有固定項目。專案型則給需要單位以專案申請，個別審核。

分配比例則是由風場所在地縣市政府拿15％，所在漁會分到最多55％，例如離岸風場蓋在彰化縣，就由該縣市政府與漁會拿到。其他30％由陸上變電站所在的鄉鎮市區去分。

依照2025年離岸風電容量5.7GW，年發電量215億度來說，當年離岸風電電協金預計可提撥到3.8億。以7成用於補助來說，因漁會有55％，一年就可以拿到1.48億元。其他變壓站鄉鎮市公所約8000萬、縣市4000多萬。

雖然漁會未來回饋可拿最多，不過辦法規定，漁會要在各年度9月底前，報備電協金規劃給縣市政府審查，且其中半數以上款項須用於補助漁民生計、沿岸及魚礁漁業資源復育，或推動漁村經濟發展。

(中時 )