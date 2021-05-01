（台中市政府1日舉行「2021台中樂居金獎評選活動」啟動儀式。圖／曾麗芳）

2021台中樂居金獎評選活動來了！今年為台中市優良公寓大廈評選啟動的第二個10年。台中市都發局長黃文彬表示，過去一年的世界改變了許多人的生活模式，今年是嶄新的開始，因此，樂居金獎以樂居元素的「樹」為主軸，綠意盎然的樹隱喻落地生根及生機盎然，評選報名自今年5月17日至6月7日，邀請市民參與這場別具意義的評選活動，攜手共創樂居台中。

台中市政府今（1）日特於草悟道廣場舉行「2021台中樂居金獎評選活動」啟動儀式，2020年世界的變化，突顯了唯有安全的家及生活環境才是未來城市的指標。

中市府自108年推動台中樂居金獎優質社區住宅品牌，除加強落實公寓大廈管理之精神，提昇居住品質，期能延續以人為本的理念，住戶之間的友好團結，展現台中獨特的文化底蘊，串聯社區凝聚力。

今日亦邀集居住於台中地區公寓大廈之公私立小學的小朋友們，齊聚草悟道，以「樹」為主題進行寫生比賽。期望藉由小象徵樹苗們的小朋友，勾勒彩繪出幸福樂居的家園，帶動城市的無限希望！

「2021台中樂居金獎評選活動啟動」活動現場熱絡精彩，邀請台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮擔任嘉賓，更齊聚樂居金獎兩屆獲前3名之社區，包括去年小型社區組樂居金獎得主「龍寶愉臻邸」住戶代表，以及居住公寓大廈的大小朋友們，一同啟動2021台中樂居金獎。

黃文彬表示，為推廣評選活動今年樂居金獎舉行許多系列活動，期待市民朋友的參與，要攜手實踐對美好生活的想像，共創樂居台中。

(工商 )