日本防衛省統合幕僚監部今天表示，中國海軍一艘驅逐艦今天從沖繩縣與那國島與台灣之間海域北上，進入東海。這是防衛省首度公布中國軍艦通過與那國島與台灣之間海域。

「產經新聞」報導，防衛省統合幕僚監部表示，這艘中國海軍驅逐艦從沖繩本島與宮古島之間南下，進入太平洋，再朝沖繩縣與那國島西方前進。與那國島位於日本國土最西端，約在宜蘭縣蘇澳鎮以東110公里。

這艘中國海軍驅逐艦並未入侵日本領海或對日本自衛隊的艦艇、飛機做出危險的行動。日本防衛省研判中國在東海的行動趨於活絡，因此加強戒備。

日本海上自衛隊4月30日凌晨1時（台灣時間凌晨0時）左右發現中國海軍驅逐艦航行在宮古島的北北東約150公里處，派出預警機、護衛艦監視動向。

日本共同社報導，防衛省統合幕僚監部也公布，有2艘俄羅斯海軍艦艇4月30日晚上之後從日本九州與朝鮮半島之間的對馬海峽南下，航向東海。

(中央社)