國泰青年節大專3x3籃球賽分區賽事1日來到台北，競爭激烈的台北區初賽共吸引超過200支隊伍報名，奮力爭奪5月16日將於台北實踐大學進行的全國決賽門票。因應疫情，國泰青年節賽事的防疫也做得相當到位，現場隨時用酒精消毒桌面，也時時宣導請場邊未比賽的球員戴上口罩，希望提供同學最安全的賽事。

曾獲2019年國泰高中3x3女子組冠軍及MVP的李淳葳，這次也與當年一起奪冠的隊友賴潔如和唐翊瑄再度組隊參賽，其中唐翊瑄在2019年國泰青年節高中3x3奪冠不久後，即因為打球手骨折而無法參加2020年的賽事，原本以為就要上大學，無法再參與國泰青年節，但剛好遇到今年改變賽制，轉型為大專3x3，便與2019年的奪冠組合再度捲土重來，挾帶前冠軍的氣勢，順利進入6強挺進全國決賽。

2019年國泰高中3x3男子組冠軍及MVP的楊文霈，在高中時期曾被譽為「新建中三劍客」，今天也與建中同學一起組成新隊伍「CKOB」參戰，平均身高185公分的他們在場上明顯具有身材優勢，順利以台北區初賽第3名之姿進入全國決賽，第二度參加國泰青年節賽事的楊文霈表示，自己因為上大學後開始專心念書，比較久沒打球，體能跟高中時期有差，今天就以健康的心態來參加，很開心有這樣的機會與其他喜愛籃球的同學們一起切磋球技，這次的目標就是希望和隊友能一步步打上去。

本次國泰大專3x3賽事，裁判也超高規格，有取得全球唯12資格、擁有東京奧運裁判權、5月底即將到奧地利參與奧運資格賽的裁判蘇宇燕老師到場吹判，面對今年國泰青年節首次舉辦的大專3x3，蘇宇燕老師表示 ：「過去幾年吹國泰青年節高中3x3時，就覺得這是一個強度非常高的賽事，來參賽的球員技巧更是逐年進步，而今年的大專組，相較去年高中組又多了更多身體的對抗，整場吹判下來相當精彩，尤其3x3節奏比較快，又是觀眾能近距離參與的賽事，相信5月16日的全國決賽會更有亮點。」

(中時 )