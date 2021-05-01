新北市麗園國小1日配合校慶暨社區運動會辦理「金山財神送元寶『包』住家的幸福」感恩活動。（麗園國小提供）

新北市麗園國小1日配合校慶暨社區運動會辦理「金山財神送元寶『包』住家的幸福」感恩活動。（麗園國小提供）

新北市麗園國小1日配合校慶暨社區運動會辦理「金山財神送元寶『包』住家的幸福」感恩活動。（麗園國小提供）

新北市麗園國小1日配合校慶暨社區運動會辦理「金山財神送元寶『包』住家的幸福」感恩活動，活動主軸為照護弱勢學童及感恩所有偉大母親的付出。

校長施杰翰表示：麗園三十，除了讓學問和技藝代代相傳之外，也希望延續麗園優良傳統「關懷弱勢」，配合金山財神廟進行義賣將水餃義賣的盈餘款項全數投入家長會愛心專戶，用以照護校內弱勢學童，讓所有孩子都能安心無虞的快樂學習。

在麗園國小30周年校慶的時刻，也適逢溫馨五月情，舉辦水餃義賣活動，透由水餃皮象徵媽媽的愛來包住整個家，讓全家人將餃子吃在嘴裡，感動在心裡。平日默默付出的母親，無私奉獻自己的青春歲月，守護尚在成長中的孩子。為感謝長久以來默默不間斷守護麗園寶貝的母親，學校師生藉由水餃傳愛的活動，將滿滿的感謝獻給偉大的媽媽們。

麗園國小創校30週年，由初創、成長、蛻變到今日的茁壯，承先啟後，薪火相傳，在歷任校長、師長和地方熱心人士的努力與奉獻下，留下許多豐碩的成果。麗園國小對弱勢學生的照護一直是連續不間斷的，除了一般急難救助外，家庭屬清寒或是家中為中低收、低收入戶學生均會受到相關的協助與支持，亦期待透過教育能反轉弱勢。

(中時 )