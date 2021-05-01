新北市南山中學與安得烈慈善協會合作，師生與家長們一起募集資源幫助弱勢。（南山中學提供）

新北市南山中學與安得烈慈善協會合作，師生與家長們一起募集資源幫助弱勢。（南山中學提供）

新北市南山中學與安得烈慈善協會合作募集資源，從106年起分別募集麵條、料理包、白米、肉鬆，今年第五次合作，原配合75周年校慶預計募集7500份肉類即食料理包，在南山中學師生與家長暖心大集合狀況下，短短的10天，已募集超過2萬包的數量。

南山中學每年5月皆舉辦慈親代表及孝悌楷模表揚大會，同時辦理母親節園遊會，園遊會廣邀弱勢團體分享節慶歡樂，今年因為疫情影響園遊會沒有開放外賓參加，但仍持續與安得烈慈善協會合作，去年募集超過3500罐肉鬆，透過安得烈食物銀行計畫，將募得的物資，發送到北區需要的孩童家中，今年則是協助募集可補充蛋白質的『肉類即食料理包』，捐贈料理包儀式也將於表揚活動結束後進行。

本次活動由高一學生鐘家濠、萬閔昌、黃亮瑜、陳冠宇、陳楷元及黃永濬負責推廣，透過與多元選修課程結合，讓學生從策劃、拍宣傳影片、整理募集即食料理包完整的活動過程，使學生深刻體會「助人最樂」的心情，也更懂得珍惜眼前的幸福。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，協會每個月都會寄送1次食物箱，內容包括米、麵主食，以及即食料理包、肉鬆、罐頭、餅乾、奶粉等副食品，為需要幫助兒童及青少年補充營養，很感謝南山中學師生，不僅幫忙整理食品及分配裝箱，這次募集超過2萬份即食料理包，讓需要的家庭得到更多的幫助十分難得。

(中時 )