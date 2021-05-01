新北市南山中學與安得烈慈善協會合作募集資源，從106年起分別募集麵條、料理包、白米、肉鬆，今年第五次合作，原配合75周年校慶預計募集7500份肉類即食料理包，在南山中學師生與家長暖心大集合狀況下，短短的10天，已募集超過2萬包的數量。
南山中學每年5月皆舉辦慈親代表及孝悌楷模表揚大會，同時辦理母親節園遊會，園遊會廣邀弱勢團體分享節慶歡樂，今年因為疫情影響園遊會沒有開放外賓參加，但仍持續與安得烈慈善協會合作，去年募集超過3500罐肉鬆，透過安得烈食物銀行計畫，將募得的物資，發送到北區需要的孩童家中，今年則是協助募集可補充蛋白質的『肉類即食料理包』，捐贈料理包儀式也將於表揚活動結束後進行。
本次活動由高一學生鐘家濠、萬閔昌、黃亮瑜、陳冠宇、陳楷元及黃永濬負責推廣，透過與多元選修課程結合，讓學生從策劃、拍宣傳影片、整理募集即食料理包完整的活動過程，使學生深刻體會「助人最樂」的心情，也更懂得珍惜眼前的幸福。
安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，協會每個月都會寄送1次食物箱，內容包括米、麵主食，以及即食料理包、肉鬆、罐頭、餅乾、奶粉等副食品，為需要幫助兒童及青少年補充營養，很感謝南山中學師生，不僅幫忙整理食品及分配裝箱，這次募集超過2萬份即食料理包，讓需要的家庭得到更多的幫助十分難得。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。