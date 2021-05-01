民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉毒品案遭到聲押，趙映光上月30日晚間書面請辭，並點名感謝民進黨立委何志偉有情有義力挺。何志偉表示，這樣用黑水潑人是不道德的。資深媒體人黃創夏直指，現在最可怕的是，民進黨40年的傳統，是有派系，但是並沒有地方派系直接這樣公開對立。

黃創夏在《關鍵時刻》節目中表示，過去因為國民黨搞黑金，大家很反彈，民進黨一開始就抓著反黑金，「勤政、愛鄉土、反黑金」，慢慢爬起來。但沒想到的是，在台北市天子腳下，愈搞愈難看。

黃創夏接著指出，評委召集人趙映光直接嗆何志偉，何志偉除了發聲明，在記者面前也直接回嗆，趙映光別感謝，讓他覺得很荒謬，甚至形容他和趙家的關係，平常我們就算認識，就算有見面也是遠遠的互相看著對方，我們是不講話的；何志偉還直接講，你去查趙映光趙家，這5年來跟誰見了面、在哪邊出沒、在哪裡把酒言歡，他們貼了很多照片，有他嗎？黃創夏點出，也就是說「我跟你是沒有關係啦」，趙映光、何志偉兩人就這樣直接對嗆。

黃創夏表示，最可怕的是，過去的時候，民進黨處理這種事情的時候，馬上先講態度，後面的程序以後再說，態度先出來，就說這跟黑道掛在一起，絕對不能容忍，如此一來，大家就會說，民進黨的態度是很明確的。哪會搞成這個樣子，拖拖拉拉的。而且更可怕的是，過去我們都知道民進黨40年的傳統，從黨外到現在，是有派系，但是並沒有地方派系直接這樣公開對幹。今天是民進黨北投那邊的地方派系，為了他們地方上的權利、地方上的職位，直接這樣對立，鬧開以後，還一直程級往上拉，李登輝執政時的國民黨，都還沒有這樣的狀況。

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(中時新聞網)