2022年台北市長之戰成各界焦點，藍綠陣營會派誰出戰，也吸引各界關注，而國民黨當中參選呼聲最高的立委蔣萬安，近日也獲得英媒《MONOCLE》高度評價，該雜誌還分析蔣萬安的特質指出，他可以成為下任的台北市長，並帶領國民黨成為更有力的反對黨。對此，蔣萬安則說，自己會更加努力，不忘初衷。

於2007年創立的全球議題雜誌《MONOCLE》以其獨到的國際視野而馳名，該雜誌也曾經採訪總統蔡英文、外交部長吳釗燮等人，而今年3月號的《MONOCLE》雜誌更用了一個版面介紹亞洲多位企圖挑戰既有政治格局野心的政治人物。

《MONOCLE》指出，蔣萬安「想要改革國民黨」的積極野心成為他最有力的出發點之一，雖然仍缺發許多必要能力，但未來的潛力仍不可小覷。而該雜誌也發現，2020年大選中，蔣萬安在國民黨面臨逆風之際，仍能夠替國民黨在台北市守住一席立委，且蔣萬安在近期的民調中也都居於領先，他的下一步也引起各界討論與關注。

《MONOCLE》分析，蔣萬安有能力挑戰民進黨，且他能吸引中立選民、自由派選民和都市選民的特質，都足以讓他登上下一屆台北市長大位，並帶領國民黨成為更有力的反對黨。

對此，蔣萬安今(1)日接受媒體訪問時表示，他也是在自己的朋友看到這篇報導後，才知道有這件事，「我也是朋友他們看到這篇報導，我才知道，然後趕快找出來看，對我來說就是會繼續，更加倍努力，而且最重要不忘初衷」。

(中時新聞網)