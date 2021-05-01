華航機師染疫事件截至1日，累計確診人數達20人（含飛澳確診機師）。對於本土確診包括機師家人及諾富特飯店員工，國民黨立委葉毓蘭表示，國內防疫在此時出現重大破口，原先5天居家檢疫加9天自主管理，變成只要3天居家檢疫加11天自主管理，她直言，是因為「某立委介入向交通部施壓，居中協調放寬機組員防疫措施，才讓防疫出現破口」。

國民黨立委 葉毓蘭，國會質詢畫面。(圖/翻攝自 葉毓蘭臉書)

葉毓蘭1日在臉書PO出質詢影片表示，去年年底長榮紐西蘭機師在隔離期間趴趴走，導致多人感染的事件還歷歷在目，機組人員的隔離措施理應有所警惕，但為何攸關阻絕疫情於境外的機組員隔離措施，會因為有力人士的介入而有了破口？讓5+9，5天居家檢疫加上9天自主管理，可以變成3+11，只要三天的居家檢疫，11天的自主管理？

葉毓蘭接著指出，事發後，這位委員既推卸是工會請託，又聲稱尊重指揮中心防疫專業，還說「怎麼可能施壓」甩的一乾二淨。事實真是如此嗎？她感到非常遺憾，這已經是疫期間，媒體傳出立委介入防疫的第二次疑雲了。第一次是疫苗採購期間，有媒體報導某立委為其他藥商關說，導致東洋採購輝瑞疫苗破局；這次則是某委員幫機組員縮短檢疫期，讓台灣本土病例激增，國人遑遑不可終日，直到29日至少就有本土案例6名，調查中9名。

她呼籲蔡政府，疫情還沒有結束，衛福部請不要辜負人民的信任，機組員的防疫破口應加速調整，對抗政治黑手介入，維護國人得來不易的安全。

值得注意的是，媒體《鏡周刊》28日就曾報導，民進黨立法院黨團副書記長范雲，疑似協調機師檢疫隔離措施，放寬為「3＋11」，並貼出爆料者提供的立法院與交通部來往公文。

至於被指控的范雲則向周刊表示，係因國籍航空機組員反覆接受居家隔離，導致身心出現狀況，交通部有對此進行問卷調查，機組員也希望放寬，她是得到相關訊息才開協調會，所作所為都是依據衛福部規範，「怎麼可能施壓」。

人命關天，勿讓政治凌駕專業─1100430國是論壇 全球疫情再度升溫，但國內防疫卻在此時出現了重大破口，衛生福利部之後能否抵抗政治黑手的不當介入，將是影響我國國人生命安全的關鍵。全球疫情至今已經突破1億4千萬人，印度更爆發三重突變病毒，海嘯式肆虐，死亡人數超過20萬人。正當我國沾沾自喜於防疫成果時，此時卻爆發新破口，由機組員將海外的病毒帶入國內，並爆發本土傳染，國人都非常恐慌。 - 去年年底長榮紐西蘭機師在隔離期間趴趴走，導致多人感染的事件還歷歷在目，機組人員的隔離措施理應有所警惕，但為何攸關阻絕疫情於境外的機組員隔離措施，會因為有力人士的介入而有了破口?讓5+9，5天居家檢疫加上9天自主管理，可以變成3+11，只要三天的居家檢疫，11天的自主管理? - 事發之後，這位委員既推卸是工會請託，又聲稱尊重指揮中心防疫專業，還說「怎麼可能施壓」甩的一乾二淨。事實真是如此嗎?現在新聞細節被刪除。本席非常遺憾，這已經是疫期間，媒體傳出立法委員介入防疫的第二次疑雲了。第一次是疫苗採購期間，媒體報導有某立委為其他藥商關說，導致東洋採購輝瑞疫苗破局；這次則是某委員幫機組員縮短檢疫期，讓台灣本土病例激增，國人遑遑不可終日，直到29日至少就有本土案例6名，調查中9名。 - 疫情還沒有結束，衛福部請不要辜負人民的信任，請用最嚴格的手段維護國人安全，機組員的防疫破口應加速調整，關鍵時刻，請你們要有勇氣，對抗政治黑手介入，維護國人得來不易的安全。防疫人員都辛苦了，感謝你們為防疫的努力與付出，以專業來捍衛國家。 由立法委員葉毓蘭發佈於 2021年5月1日 星期六

(中時新聞網)