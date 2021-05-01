華航機師染疫事件截至1日，累計確診人數達20人（含飛澳確診機師）。對於本土確診包括機師家人及諾富特飯店員工，國民黨立委葉毓蘭表示，國內防疫在此時出現重大破口，原先5天居家檢疫加9天自主管理，變成只要3天居家檢疫加11天自主管理，她直言，是因為「某立委介入向交通部施壓，居中協調放寬機組員防疫措施，才讓防疫出現破口」。
葉毓蘭1日在臉書PO出質詢影片表示，去年年底長榮紐西蘭機師在隔離期間趴趴走，導致多人感染的事件還歷歷在目，機組人員的隔離措施理應有所警惕，但為何攸關阻絕疫情於境外的機組員隔離措施，會因為有力人士的介入而有了破口？讓5+9，5天居家檢疫加上9天自主管理，可以變成3+11，只要三天的居家檢疫，11天的自主管理？
葉毓蘭接著指出，事發後，這位委員既推卸是工會請託，又聲稱尊重指揮中心防疫專業，還說「怎麼可能施壓」甩的一乾二淨。事實真是如此嗎？她感到非常遺憾，這已經是疫期間，媒體傳出立委介入防疫的第二次疑雲了。第一次是疫苗採購期間，有媒體報導某立委為其他藥商關說，導致東洋採購輝瑞疫苗破局；這次則是某委員幫機組員縮短檢疫期，讓台灣本土病例激增，國人遑遑不可終日，直到29日至少就有本土案例6名，調查中9名。
她呼籲蔡政府，疫情還沒有結束，衛福部請不要辜負人民的信任，機組員的防疫破口應加速調整，對抗政治黑手介入，維護國人得來不易的安全。
值得注意的是，媒體《鏡周刊》28日就曾報導，民進黨立法院黨團副書記長范雲，疑似協調機師檢疫隔離措施，放寬為「3＋11」，並貼出爆料者提供的立法院與交通部來往公文。
至於被指控的范雲則向周刊表示，係因國籍航空機組員反覆接受居家隔離，導致身心出現狀況，交通部有對此進行問卷調查，機組員也希望放寬，她是得到相關訊息才開協調會，所作所為都是依據衛福部規範，「怎麼可能施壓」。
(中時新聞網)
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