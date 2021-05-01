1日另一場SBL季後賽首輪賽事，裕隆納智捷靠著「喬丹女婿」克里斯馬斯貢獻29分、18籃板的誇張雙十，加上讀秒階段6罰5中，最後以74比70險勝台銀開胡，裕隆總教練邱大宗說：「之前讓克里斯馬斯休息，如今看來我們做對了。」

「克里斯馬斯今天有吃止痛藥才上，前陣子他都在忍，無論是忍耐來自球迷或媒體的批評，起碼今晚他證明自己，」邱大宗說，「接下來我不想夜裡有夢，不管幾場晉級總冠軍賽，我們都先做好自己。」克里斯馬斯下半季腳傷缺席14場。

邱大宗強調，今晚是場很精采的比賽，畢竟來到季後賽不一樣了，大家都在玩命，「雙方都利用洋將優勢取分，我們依靠克里斯馬斯在內線，台銀的艾爾文則是到處穿來穿去的，也都有好的與不好的階段，幸好我們艱辛拿下首輪的開門紅。」

上次台銀在SBL拿下季後賽勝利，已是第3季，也就是15年前的陳年往事，如今跟勝利擦肩而過，台銀總教練陳國維說：「這是我們第1次打季後賽，強度與內容都很大，可惜我們第3節出現過多失誤，很多東西有待回去好好修正。」

艾爾文替台銀貢獻21分、12籃板，謝宗融也拿20分、9籃板，但在賽前傳出林郅為腳跟阿基里斯腱撕裂，恐怕本季提前報銷的噩耗，李維哲也因足底肌膜炎缺陣，看來接下來台銀也要面臨熟悉的傷兵潮，就看他們能否拿下睽違已久的季後賽勝利。

(中時 )