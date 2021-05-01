北韓領導人金正恩採取相當不人道的極權統治手段，有不少生命無辜慘死在他手下。一名脫北記者在Youtube頻道上透露，今年2月金正恩在欣賞完一場藝術表演劇後，大讚其中節目皮影魔術表演者，但卻被合唱團指揮家私下吐槽，「明明表演這麼爛，竟還稱讚得下去。」這話傳到金正恩耳裡，結果這名指揮家禍從口出，為自己招來殺身之禍，遭到3名士兵瘋狂掃射90發子彈「當眾處決」！

2002年脫北的北韓資深記者朱成夏日前在Youtube上透露，今年2月16日，金正恩偕同妻子李雪主一起出現在公開場合，這天也是被稱為「光明星節」的金正日誕辰。夫妻倆的活動從早忙到晚，最後更前往萬壽台藝術劇場觀賞表演。

朱成夏透露，他與當地人士再三確認消息的真實性，金正恩在欣賞完皮影魔術表演後大力稱讚表演者。然而國家功勳合唱團的指揮家柳賢宇（류현우，通話時稱趙賢宇），卻不屑地吐槽金正恩，「明明表演那麼爛，竟還稱讚得下去，真的是什麼事都可以稱讚耶！」

柳賢宇批評金正恩的話語經過有心人士的傳達，被金正恩得知，平壤當局便派人將柳賢宇綁起來，並且命令3名持有AK-47自動步槍的士兵，以10公尺的距離當眾朝他瘋狂射擊90發子彈，將他打成蜂窩、體無完膚，屍塊更散落滿地，只能以鏟子挖起裝進麻布袋。

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(中時新聞網)