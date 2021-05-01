味全龍與樂天桃猿之戰互有領先，原本樂天取得3分領先，沒想到生涯前9打數都沒敲安的林驛騰，6局下半滿壘情況建功，生涯首安就是滿貫全壘打，一棒把分數逆轉，最後味全龍以7比5驚奇擊敗樂天，也中止球隊4連敗。

此戰味全龍與樂天桃猿分別派出鋼龍及黃子鵬先發，2局上半樂天率先有攻勢，陳俊秀、郭嚴文連2支二壘打攻下首分。3局下半味全龍則靠1次觸身球保送及2支安打，以及林驛騰高飛犧牲打，反以2比1超前。

5局上半鋼龍突然不穩，連續被打4支安打，其中包含朱育賢帶有2分打點的二壘打，讓樂天反以4比2要回領先。6局上半味全龍換投林子昱，一、二壘有人時陳俊秀敲安，樂天攻下第5分。

戰況在6局下半風雲變色，從樂天游擊手守備失誤開始，朱祥麟、李凱威安打攻占滿壘，2人出局樂天換投蘇俊璋，味全輪到林驛騰打擊，他上周首度上一軍，不過先前9打數都沒有安打，此時敲出個人一軍生涯首安，還是一發逆轉滿貫炮，戲劇性讓味全反以6比5超前。

7局下半味全多添1分，8局上半味全龍還有精彩守備，林立在一、二壘有人情況下短打，味全一壘手朱祥麟提前趨前守備漂亮接殺後，捕手蔣少宏相當機警，從朱祥麟手套中拿出球並傳往二壘讓回壘不及的跑者出局，形成漂亮的雙殺守備，此局沒讓樂天多拿任何1分。

最後在田澤純一的守門之下，味全龍以7比5擊敗樂天桃猿，中止近期4連敗，林驛騰敲出雙安包含一發滿貫全壘打，個人就有5分打點，也獲選為單場MVP。林驛騰生涯首安即為滿壘全壘打，是中職史上第三人、本土第二人，前2人分別是1999年味全洋炮巴威特、2015年義大犀牛（現富邦悍將）林哲瑄。

味全龍洋投鋼龍。（張鎧乙攝）

樂天桃猿投手黃子鵬。（張鎧乙攝）

樂天桃猿與味全龍之戰。（張鎧乙攝）

(中時 )