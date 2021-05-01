台北股市站上萬七高點，不只許多大學生在操作股票，日前傳出現在很多高中生也在投資股票，現在更傳出有小學生用手機看盤，在PTT引發熱烈討論，有眼尖網友發現，該名小學生似乎在看某檔鋼鐵股，且上周四(29日)收盤還漲停，令網友感慨「連小學生都知道追鋼鐵，難怪會噴爆」。

有網友在「路上觀察學院」臉書貼出穿著藍色上衣的小弟弟低頭滑手機，螢幕上是股票個股資訊的照片，表示「第一次看到小學生操盤手」，這篇貼文也被轉發到PTT，引起熱議，有鄉民擔心擦鞋童理論會不會讓台股一夕崩盤，也有眼尖網友發現「是不是有點像海光呀？」，其他網友附和「看起來是海光沒錯」、「你不覺得線圖很像嗎？」，不過也有網友認為是別檔股票，或是造假，以及「小朋友看盤沒什麼，若是有委託單介面才猛」。

如果確實為網友所說的鋼鐵股海光，29日的收盤價為漲停價35.85元，且已經不是第一根漲停板，PTT股板上的網友也報以肯定「好強XD」、「小學生概念股-海光 噴」、「太扯 太強 竟然看中海光」、「原來是鋼鐵人啊！」、「連小學生都知道追鋼鐵，難怪會噴爆」，還有網友說「可惡我才剛賣掉」。

也有網友說「跟你說啦有錢人小孩幾乎都賺錢」、「階級複製厲害了」、「搞不好小學開始教現金流的課程，也能當遊戲」、「贏在起跑點」。

依現行規定，股票開戶的年齡為20歲，也就是年滿20歲者，向證券公司開戶，即可買賣股票，但如果未滿20歲，但在7歲以上，則需要父母陪同至證券商開戶。

(中時新聞網)