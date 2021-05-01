2021台灣木蘭足球聯賽❤️第1循環第3輪精彩進球影片

木蘭女足聯賽今天上演歷史性的宜蘭首戰，地主新北航源FC靠國三小將李翊汶梅開二度與隊長陳英惠1射1傳，「小跑車」陳燕萍也打破進球荒，以5比0大勝桃園國際，拿下本季首勝。

宜蘭培育出不少男足國腳，女足球員則不多。新北航源FC趁著本周末男女足聯賽都輪到主場，把賽事安排在「第二主場」宜蘭高中足球場，今天由航源女足和桃園國際在第3輪聯賽拚搶本季首勝，明天換航源男足在企甲聯賽對陣中油。

開賽第6分鐘航源獲得左前場自由球，球員反應迅速機警快開，陳郁安從近30碼處右腳遠射破門，先馳得點。隨後航源的陳巧倚、李翊汶不幸在門前放槍，但後者於上半場終了前踢進精彩遠吊，仍讓航源上半場兩球領先國際。

桃園國際門將朱芳儀（右）在比賽中被撞斷鼻梁，依然浴血奮戰10多分鐘才坐救護車送醫。（中華足協提供）

下半場開賽5分鐘，李翊汶再趁國際後衛王佳玉傳球失誤，單刀赴會右腳推射破網。第64分鐘國際門將朱芳儀處理高球時與航源劉憶芳相撞，由於國際二號門將卓昀蓁已經先踢一般位置並被換下，鼻骨骨折的朱芳儀治療近10分鐘後仍繼續把門，守了10多分鐘再撲出兩次射門，才被換下坐救護車送醫。

國際由前鋒朱亞珍客串門將，拉開領先的航源則讓隊長陳英惠上前攻擊，她在補時階段先助攻陳燕萍進球，再以右腳勁射突穿朱亞珍的十指關，帶領航源以5球大勝。

木蘭第3輪都上演大比分屠殺，台中藍鯨靠包欣玄、頌賽、蘇育萱破門，以4比0輕取台北熊讚，衛冕者花蓮則在譚汶琳的兩顆進球帶領下，以4比1完勝高雄陽信。花蓮與藍鯨戰績同為2勝1和，花蓮以淨勝球1顆之差暫居龍頭，航源躍居第3，開季3連敗的國際連進球都還沒開張，敬陪末座。

(中時 )