大陸福建4月29日宣布放寬台胞入境管理措施，5月10日起實施「2天集中醫學觀察＋19天閉環管理」措施，不過，這個新措施卻引發大陸網友不滿，環球時報總編輯胡錫進也質疑這一舉措與「惠台」和「統戰」毫無關係，還稱「這不是北京方面分配給福建的任務」。

大陸福建決定對有工作需求來閩的台胞實施入境檢疫便捷通道措施試點工作，採取「2天隔離＋19天閉環管理」的辦法，而在金門馬祖地區連續居住28天者則可以免除隔離。

對此，胡錫進在微博上發文，指出這在大陸網上引起諸多質疑，其中「跪台」的指責尤其突出，他也認為網友們的擔心和不滿都有其合理性。

他說，最近印度疫情大爆發，引起了公眾新的警惕，「台灣民進黨當局惡劣的政治態度加劇了大陸網民的厭台情緒」。

胡錫進透露，他了解到，福建推出這一政策完全是出於加強該省經濟活動的需要，因為該省與台灣素來經濟聯繫密切，這一舉措與「惠台」和「統戰」毫無關係，這不是北京方面分配給福建的「任務」。

他說，廣東不敢給香港同胞開這樣的口子，福建卻率先「搞試點」，大概是因為台灣的新冠病例比香港少得多，福建認為風險較小，決定一試。

胡錫進說，他和大家一樣，很擔心這樣的閉環管理可能出現漏洞，他要提醒福建省，這一次試點必須做到萬無一失，一旦出現個別來閩台胞感染漏查並將病毒帶向福建社會，所造成的衝擊很可能非常大。

他又稱，「不僅將影響福建全省的經濟社會發展形勢，還將導致全國其他省區對福建的擔心和躲避，甚至會產生人們對福建省對台開放政治上的質疑」。

(旺報 )