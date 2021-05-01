為了歡慶母親節，各大甜點品牌紛紛推出限定美食來寵愛媽媽，除了 BAC 及起士公爵推出全新口味蛋糕之外，CAFE!N 也與日本嵜本高級生吐司推出聯名吐司禮盒，更邀請插畫家 WHOSMiNG 設計Q版視覺及盒裝，而花藝品牌「花的」則推出新配色永生花，準備一次收服媽媽們的心。

▍BAC

高人氣巧克力蛋糕「BAC」，為全天下的媽媽們打造限時限量發售的「花之心 伯爵茶巧克力蛋糕」，以70%比利時巧克力醬搭配唐寧伯爵茶內餡，蘊含大人味的茶香與苦甜的濃醇巧克力，綴上職人手作的單朵紅玫瑰，是最適合和媽媽一起享受的大人味甜點。

以70%比利時巧克力醬搭配唐寧伯爵茶內餡，蘊含大人味的茶香與苦甜的濃醇巧克力，綴上職人手作的單朵紅玫瑰，是最適合和媽媽一起享受的大人味甜點。（圖／楊婕安攝）

BAC母親節限定的伯爵茶巧克力蛋糕，首次點綴上紅玫瑰，藉由紅玫瑰花語「最真誠的愛」大膽告白，外層是經典的生巧克力醬，內層以鬆軟、綿密的湯種巧克力戚風蛋糕作為基底，再加入雙層茶香四溢的唐寧伯爵茶夾餡，一口咬下可吃到內餡的黑糖QQ與杏仁巧克力，軟、Q、脆三種滋味交錯，讓口感更添層次，苦甜不膩的濃郁滋味絕對不能錯過。

▍起士公爵

「起士公爵」攜手米其林餐盤推薦的台菜品牌「膳馨民間創作料理」，以及吳寶春麥方店，聯合研發出口味超創新的「美英青花椒乳酪蛋糕」，結合香麻椒辣油、濃香花生醬，和來自澳洲頂級凝脂乳酪，給久未甦醒的味蕾一記爆擊。

看似平凡的乳酪蛋糕有著手作辣椒醬的香氣與帶勁的辣麻味，顛覆人們對甜點的想像。（圖／楊婕安攝）

看似平凡的乳酪蛋糕有著手作辣椒醬的香氣與帶勁的辣麻味，成分透明的辣油，以大紅袍、綠麻椒、朝天椒、紅辣椒、沙拉油及白芝麻製成，顛覆人們對甜點的想像，在香醇綿密的乳酪內餡中，吃得到顆粒狀的香脆花生，尾韻則帶著些許的椒麻香，將香濃的蛋糕昇華至另一個境界，濃、香、辣、麻口感一起在口中綻放，十分適合愛嘗鮮的辣媽。

▍CAFE!N X 嵜本高級生吐司

人氣咖啡品牌「CAFE!N」火熱聯名大阪高級生吐司「SAKImoto Bakery 嵜本」，將生吐司與歐洲第一植物奶alpro結合推出濃情吐司禮盒，其中嵜本獨家開發出福源花生餡吐司，加入alpro燕麥奶及台灣知名60年老店花生醬，純香滑順的燕麥奶與經主廚特調依循古法製作的香濃花生醬，吃得到滿滿的燕麥奶香及濃郁花生味，吐司維持著一貫的柔軟口感，一撕開就能看到豐富花生餡，令人忍不住一口接一口。

生吐司加入alpro燕麥奶及台灣知名60年老店花生醬，吃得到滿滿的燕麥奶香及濃郁花生味。（圖／楊婕安攝）

本次母親節禮盒特別邀請知名於台日的國民插畫家 WHOSMiNG 設計Q版視覺及盒裝，畫家把生吐司擬人化，打造出呆萌感的生吐司君，表現滿滿軟Q療癒力，加入優植燕麥奶和新竹老牌福源花生醬的生吐司，每一口都是限定濃情味。

嵜本高級生吐司也在溫馨母親月限定推出「極紅豆生吐司」，選用創業逾120年的老字號日本紅豆，口感飽滿紮實又不甜膩。（圖／楊婕安攝）

除了超萌聯名，嵜本高級生吐司也在溫馨母親月限定推出「極紅豆生吐司」，選用創業逾120年的老字號日本紅豆，完美結合湯種製法及主廚全程手工揉製，每一口都吃得到飽滿紮實的紅豆餡，口感相當優雅細緻又不甜膩。而熱愛酸甜口感的人，則別錯過在板橋大遠百店獨家開賣的「極葡萄生吐司」，是目前嵜本SAKImoto Bakery唯一含有雞蛋成份的生吐司，加入智利大葡萄乾及法國進口蘭姆酒去浸漬，口感紮實Q彈，一吃就能感受到迷人的口感。

▍Flower Flower 花的

夢幻花藝品牌「 FLOWER FLOWER 花的」在去年開始與⼩王⼦聯名，推出 B612 Heart 系列頂級厄⽠多永恆玫瑰花，從上萬朵厄⽠多玫瑰花中只精選出⼀朵製作，⾼級精湛的⼯藝技術歷經獨特繁複⼯序，今年4⽉再度推出全新6款限量「緞⾯永恆玫瑰」，花瓣宛如緞⾯布料，柔美特殊，以及3款「⼿繪描邊永恆玫瑰」，搭配⼩王⼦聯名限量珠寶盒，堪稱是全世界最頂級的玫瑰花禮。

永恆玫瑰搭配⼩王⼦聯名限量珠寶盒，堪稱是全世界最頂級的玫瑰花禮。（圖／楊婕安攝）

除了厄⽠多玫瑰之外，哥倫⽐亞也是同屬世界頂級玫瑰的出產地，⾃然條件讓哥倫⽐亞的鮮花⻑得極為漂亮，花型⽴體，花瓣外捲⽽層次鮮明、⾊顏鮮艷，而新款的哥倫⽐亞永恆玫瑰花禮共推出3款新⾊，每盒精緻的9朵玫瑰由不同深淺顏⾊的玫瑰搭配⽽成，製作過程皆採無毒、無腐蝕性、無致癌性溶液及著⾊劑⽣產，花禮的珠實盒設計更⼤氣更簡約，讓媽媽開⼼之餘，同時實踐對地球友善的品牌理念。

(中時新聞網)