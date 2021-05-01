統一獅隊強打者蘇智傑去年罹患「恐左症」，對左投打擊率僅1成74，但他今天從富邦悍將邦威手中開轟，還是發逆轉滿貫彈，總教練林岳平就認為，蘇智傑並不是不會打左投，還盼他在林安可缺陣的情況下扛起獅隊中心打線。

加上這一轟，蘇智傑生涯累積102支全壘打，不過只有20支是從左投手中敲出，去年對左投只有2轟，今天是他繼去年5月31日從樂天桃猿卡本特手中開轟後，再度棒打左投。

蘇智傑首打席面對邦威吞下三振，第2打席也是在2好1壞球數落後的情況下，選到滿球數後開轟，「第1打席被三振後我就想說完蛋了，今天應該會被三振滿多次的，所以第2次又兩好球，我就想說『唉，我是不是又要被三振了？』我只想要打到球，剛好結果很好是全壘打。」

從去年對左投打擊率僅1成74，到現在對戰左投打擊率提升到2成82，蘇智傑也認為今年隊左投真的有打比較好，「剛好我們今年有餵球投手，所以會比較習慣一點，加上之前比賽對左投有打安打所以信心就更好，不過還是差一點，因為左投還是不怎麼好攻擊。」

看到子弟兵開轟，林岳平也十分開心，「我不認為他不會打左投，在他百轟的回顧中也是有從左投中開轟，在（林）安可沒有出賽的情況下，他就要扛起我們的中心打線，很高興他在那個時間點打出逆轉全壘打。」

(中時 )