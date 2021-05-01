吳東諺（右）特地到場給愛妻驚喜。（民視提供）。（民視提供）

37歲白家綺3月初誕下愛女朵拉，今（1）天出席產後首場公開活動，特別南下參加在台中大魯閣時代購物中心舉辦的《台灣那麼旺》海選，一看到台下滿滿的人，她感動大喊：「我回來了！」粉絲們配合防疫措施，戴著口罩以行動來到活動現場展現對節目的熱情與支持，白家綺說有將近200人的報名參賽，大家都有舞台的夢想，歡迎各路好手來追夢。

這次懷第4胎共胖了15公斤，白家綺笑說已經瘦了13公斤，還剩下2公斤，她昨一襲緊身上衣搭配長裙，更性感露出小蠻腰，宛如少女般身材，讓評審吉巴奈和薛忠銘老師忍不住讚大：「這身材只有最狂，沒有更狂。」她受訪時表示生完後第一次看到節目畢業的小選手，大家都長大好多，讓她都快認不出來，很開心回到大家身邊一起並肩作戰。

活動一開始介紹參賽者出場時，現場突然傳出尖叫聲，連擔任主持人的白家綺也被嚇得不知所措，原來是大膽「瞞」著老婆的吳東諺，搶當第一位參賽者，帶著補品和花束到場，白家綺哭著感謝老公費盡心思「騙」她，透露早上還跟對方說今天會很晚才能見到面，沒想到在高雄拍攝新劇的他特地趕來給自己驚喜。還不忘甜曝吳東諺都會給自己很多鼓勵，要她別太累，也會隨時留意她產後恢復與哺乳的各種需求，超有愛的互動羨煞旁人。

因為下周母親節，吳東諺還會繼續在高雄忙拍戲，他昨也提前祝愛妻母親節快樂，白家綺則說因為老公不在家，現在家裡又有2個小寶寶，所以應該會邀兄弟姊妹們回家一起陪媽媽吃飯過節，也分享往年孩子們都會親手做卡片或是傳很溫暖的文字祝她母親節快樂，「媽媽們應該都是這樣，看到這個就心滿意足了」。

(中時 )