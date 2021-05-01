由永陞建設主辦，新潤建設、長耀建設、鉅陞建設、海悅國際開發協辦的耀陞建築慈善高爾夫球賽，預計5月5日在桃園大溪高爾夫俱樂部登場，而名字取自永陞、長耀、鉅陞3家建築公司名字的耀陞建築高球隊除了和受邀球友競桿，亦發起愛心捐款，全力支持台灣弱勢團體。

耀陞建築高球隊第3屆會長、永陞建設股份有限公司董事長李金生指出，球隊首次開辦耀陞建築慈善高爾夫球賽，期望藉由高球賽結合慈善公益，邀請每位參與球賽的球友們攜手捐款、共同為社會盡一點棉薄之力，「滴水之恩萬心暖」希望能將這樣的理念傳達給更多的人。

耀陞建築慈善高爾夫球賽主辦單位永陞建設提供「一桿進洞獎」，喊出「你打一桿進洞，永陞捐一戶房！」口號，當日参與球賽的貴賓在指定球洞打進一桿進洞，永陞建設便會捐贈「汐止優陞學」一戶房屋，其中的十分之一的售價作為一桿進洞貴賓的獎金，其餘款項永陞建設全數捐捐贈慈善單位。

高爾夫一向是政商名流聯絡感情的媒介，李金生表示，當初創立高球隊的想法非常單純，只因和球友們彼此對高爾夫志趣相投、時常往來互動，為了維繫彼此情誼所組成，並起名為「耀陞建築高球隊」，籌備這次球賽前，曾因台灣新冠肺炎疫情擴大而猶豫是否延期舉行，直到今年3月疫情穩定，才確定賽事如期舉行，李金生也期許這次的慈善高爾夫球賽順利展開並圓滿落幕。

(中時 )