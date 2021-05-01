2021新北考古生活節八里登場 大小朋友樂開懷（戴上容攝）

2021新北考古生活節八里登場 大小朋友樂開懷（戴上容攝）

2021新北考古生活節1日於新北考古公園盛大開幕，為全國唯一一檔以「考古」為主題的大型嘉年華，今年以「史前聚落生活」為主題，內容包含史前技能體驗、史前劇場展演、美食饗宴以及考古文創市集。大小朋友歡笑連連，直呼「真有趣！」。

文化局長龔雅雯表示，2021新北考古生活節兩天活動安排知名馬戲團、劇團、舞團以史前人裝扮「移動式、游擊式」演出，讓活動會場無時無刻都充滿史前氛圍。市集攤位區集結了來自全國各地考古學、人類學、民族學領域的博物館，民眾可透過手作體驗、闖關遊戲認識不同史前文化面貌。

龔雅雯說，最值得一提的是，今年與中原大學設計學院、陽明交通大學建築研究所以及台灣義築協會合作，規劃考古生活節史上最「大型」的DIY活動，於考古公園草地上以傳統建築工法搭建史前住屋，非常具有挑戰性。

副市長謝政達致詞，八里區是台灣考古重鎮，北台灣六個史前文化層更有三個以八里的地名來命名，今年的考古生活節非常特別，是十三行建館滿18週年的里程碑，匯集多年來累積的教育推廣與研究成果，透過各種創意呈現給大眾。

謝政達說，八里一直以來都是一個好所在，幾千年前的大坌坑、十三行人就知道要選擇在這邊生活，現在又有左岸商圈、河濱自行車道、十三行博物館、台北港、和淡江大橋建設，兼顧經濟發展、觀光遊憩與文化保存。「新北考古生活節」多年來經營的好口碑，讓許多忠實粉絲每年都在期待。

十三行博物館表示，此次精選了60個主題攤位，十分感謝來自全國不同單位的情義相挺，帶來自家最精采的體驗活動，讓更多大小朋友愛上考古學、願意親近博物館與考古遺址。

「新北考古生活節」5月1日至2日上午10點至下午5點在新北考古公園舉辦，捷運關渡站及蘆洲站設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。

(中時 )