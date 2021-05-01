諾富特飯店爆群聚感染，總計4名員工確診，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民日前受訪表示，整起感染至少已經為期2到3個月，顯示病毒早已經進入社區。（圖／華航諾富特飯店提供）

中央流行疫情指揮中心今（1日）宣布本土感染再增1人，一名近日無出國史，未滿5歲本國籍男童確診（案1133），為貨機機師（案1102）之同住家人，華航機師案累計共20人染疫。從一開始機師確診，接著爆出華航紐富特飯店群聚感染，北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰對這波疫感到憂心，坦言「疫情現在就是進入桃園社區裡了！」

諾富特飯店爆群聚感染，總計4名員工確診，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民日前受訪表示，從目前已知感染者血清調查陽性來看，整起感染至少已經為期2到3個月，顯示病毒早已經進入社區。呼籲醫護人員要對有去過桃園者都主動採檢，並加強自我防護，避免這波感染進入醫院，再釀醫院群聚悲劇。

由於這波本土群聚源頭跟機師們相對短暫的居家檢疫期息息相關，胸腔重症醫師蘇一峰在臉書上無奈指出，「最高風險的一群人享受最短的隔離時間，又可以不打疫苗……」他呼籲現在全民都要提升防疫警覺，「沒有什麼『疫情可能已經進入社區』，疫情現在就是進入桃園社區裡了！」

蘇一峰指出，目前華航機師群聚案中，20位確診者有3位是重症，換算下來，重症率為15％。「疫情如果爆發將會癱瘓醫療體系」，蘇一峰提醒，任何一種疫苗都可以防止重症的發生。隨著本土疫情延燒，根據統計，昨（30日）接種疫苗的人數共有3690人（自費1908人、公費1782人），目前共累計5萬7884人完成接種。

(中時新聞網)