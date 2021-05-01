統一獅隊洋投泰迪雖然首局就挨高國麟全壘打失掉2分（1自責分），但他很快回穩，從第2局讓林哲瑄敲內野安打後就連續解決富邦悍將18名打者，奪下本季第5勝，且是對戰富邦跨季3連勝，他表示自己沒有什麼訣竅，只是盡可能把最好表現拿出來，「加上隊友在攻守兩端都給予幫忙，這才是贏球最大關鍵。」

泰迪此役再投出平生涯最高的10次三振，獅隊投手群們更是聯手賞給對手13K，泰迪表示，此役與捕手林岱安的合作非常好，「他的配球很好，就是先攻擊好球帶，等到搶到好球後再利用變化球讓對方追打壞球，得到不錯的效果。」

雖然在開局就被對手敲全壘打，但泰迪很快回穩，「被敲全壘打後心情不會受到影響，棒球比賽就是這樣子，但被打也沒關係，在那局結束後就趕快跳脫出來，不要去想全壘打，專心準備下一局。」

而看到隊友敲出逆轉滿貫彈，泰迪當下也興奮的直拍手，「Amazing，我都跳起來興奮鼓掌了。」他認為，隊友幫助投手把分數超前，對投手而言心理上會放鬆很多，就可以比較輕鬆去面對打者。

(中時 )