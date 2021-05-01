何孟遠本月14日遭《周刊王》踢爆背著交往3年多的女友荳荳，劈腿荳荳的好友采子，兩人親密對話也一一曝光，何孟遠、采子更因劈腿風波，含淚退出人氣節目《全明星運動會2》。原以為風波就此平息，想不到何孟遠稍早突然在IG怒控荳荳的閨蜜元元與陳敬宣不僅大玩兩面手法，還是飯局妹，甚至曝光對話紀錄，證明有圖有真相！

何孟遠在劈腿采子風波後，沉默許久，突然在今晚大爆前女友荳荳所謂的好閨蜜元元與陳敬宣，一邊罵他帶風向讓大家覺得她們很正義，但私下又傳訊息安慰他，甚至把一切都推給荳荳，劃清界線，指元元與陳敬宣的雙面手法讓他覺得很不安。

何孟遠PO出對話紀錄，怒控荳荳的閨蜜好友元元與陳敬宣玩兩面手法。(取自何孟遠IG)

何孟遠更稱元元、陳敬宣私下跟荳荳沒有那麼好，每次聚會都在背後說朋友是非，還說荳荳很窮酸為什麼不喜歡名牌包，更大爆兩人是飯局妹，「至於妳們有沒有不只一次約荳荳一起去但荳荳不想去的聚會飯局為的拿什麼換什麼⋯以及私下不正當的感情關係，妳們知道我在指什麼事情，我也有確切證據。」

何孟遠更公開與兩人部分對話，直斥：「我承認我的錯誤，但也希望妳們問問自己，別把自以為的道德建立在別人的傷口上，來證明自己的價值是多麼高尚，同時掩蓋內心及行為扭曲的那一面⋯。」

隨後元元亦在限時動態火大反擊被何孟遠指控是飯局妹，「我從來沒拿過任何人包包，從來沒去過飯局，現在自己站不住腳開始造謠，笑死法院見！」更嗆聲質問何孟遠PO出的私訊對話人是誰，因為她不可能會安慰劈腿的人，直指何孟遠太可憐。

(中時新聞網)