偏鄉教育資源不若都市，尤其幼而學習才藝技能的機會少之又少。社會局為了讓偏鄉地區的幼兒有接觸更多才藝技能的機會，分別對新北市貢寮區、瑞芳區、雙溪區、平溪區、三芝區、石門區、金山區、萬里區的幼兒推展了「新北市2021年偏鄉地區幼兒體適能紮根活動服務計畫」。

社會局委託了新北市體育總會幼兒體育委員會來協助紮根推廣，計畫以足球運動為題材進行好玩又有趣的體適能遊戲。新北市體育總會幼兒體育委員會在三月至四月間到各區的國小附幼以及各幼兒園進行體適能紮根教學，讓偏鄉幼兒享受到運動遊戲的樂趣，並達到目標性體能訓練，而且教育幼兒了解運動好處與培養運動的好習慣。

目前體適能紮根教學已經告一段落，社會局將於五月一日(六)在雙溪區三貂運動公園舉辦第一場小小世界盃趣味足球比賽，同時五月八日（六）將在石門區老梅國小舉辦第二場小小世界盃趣味足球比賽。

偏鄉地區的幼兒平日能夠參與足球運動增加運動次數與時間，假日可以透過參加比賽與家長一起同樂；而家長陪伴幼兒一起參與休閒活動並且享受親子歡樂的時光，這不僅提升了家庭生活品質與親子關係，也讓偏鄉地區的幼兒享受到了社會局用心準備的運動資源。

(中時 )