靠近加油站 汐止康寧街瓦斯外洩 消防急灑水待命 21:162021/05/01 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1日晚間汐止康寧街瓦斯外洩，消防到場灑水待命。（新北市消防局提供／王揚傑新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汐止康寧街今晚發生瓦斯外洩，消防到場灑水待命。（民眾提供） 新北市汐止區康寧街今（1日）晚間7時20分許發生瓦斯外洩，漏氣管制範圍自台北市東湖路與新北市康寧街口起至康寧街汐湖二橋間，由於鄰近加油站，新北市消防局第六大隊立即出動7車28人到場灑水戒備，稍晚瓦斯公司人員到場關閉管線閥門，瓦斯濃度已降低，因現場無施工情況，目前該路段雙向封閉，正等候瓦斯公司重機械進場開挖，尋找洩漏點。 1日晚間汐止康寧街瓦斯外洩，消防到場灑水待命。（新北市消防局提供／王揚傑新北傳真） 鹿港噴漆工廠陷入火海 烈焰狂燃濃煙遮蔽半邊天 桃園汽車材料工廠暗夜惡火黑煙衝天 消防急灌救 (中時新聞網) #康寧街 #瓦斯外洩 #汐止 #灑水 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用戶資料外洩事故排行榜揭曉 Facebook糗佔榜首 13:392021/04/19 科技 5月進入防汛期 內政部呼籲民眾注意 15:492021/04/23 財經 大園西濱旁營造工廠竄大火 廠房全面燃燒消防急搶救 13:262021/04/18 社會 台南6座回收水站 使用量僅2成 04:102021/04/23 地方新聞 潛艦國造外籍工程師 傳遭施壓求去 04:102021/04/16 焦點要聞 鹿港街尾最華麗的巴洛克三連棟現風華 秀才真跡引領走進文人書畫天地 19:542021/04/29 寶島 出外走透透 解決長輩內急煩惱 最新一代安親活力褲 貼身舒適無痕 活力就是100分! 14:472021/04/29 生活 洗車暴衝撞飛2員工 肇事翁慘死 04:102021/04/25 社會新聞 防營業秘密外洩 台灣第一張營業祕密保單問市 17:152021/04/29 財經 自來水公司檢修水管挖斷管線 永康鬧區瀰漫瓦斯 12:422021/04/22 社會 市區觀光熱 屏縣府急闢路外停車格應急 18:522021/04/14 寶島 社會熱門新聞 彰化鄉親好暖！ 76行者吃燒烤遇熱心民眾 5千元帳單被搶付 - 社會 金門爆砍人案 男持大鐮刀砍傷4人 震驚地方 - 社會 失速公車撞死女學霸 乘客出面還原：司機有一直按喇叭 - 社會 麵店爽夾4樣滷味 客人結帳一看金額嚇傻 - 社會 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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