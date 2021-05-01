汐止康寧街今晚發生瓦斯外洩，消防到場灑水待命。（民眾提供）

新北市汐止區康寧街今（1日）晚間7時20分許發生瓦斯外洩，漏氣管制範圍自台北市東湖路與新北市康寧街口起至康寧街汐湖二橋間，由於鄰近加油站，新北市消防局第六大隊立即出動7車28人到場灑水戒備，稍晚瓦斯公司人員到場關閉管線閥門，瓦斯濃度已降低，因現場無施工情況，目前該路段雙向封閉，正等候瓦斯公司重機械進場開挖，尋找洩漏點。

1日晚間汐止康寧街瓦斯外洩，消防到場灑水待命。（新北市消防局提供／王揚傑新北傳真）

(中時新聞網)