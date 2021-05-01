黑龍江哈爾濱女子方微因遠在浙江寧波工作，遭同鄉修姓女子偽造同號不同照片身分，近4年來，盜用她的信用、婚姻狀況、銀行卡、醫保卡、房產證為非作歹，造成「本尊」信用破產、戶頭凍結、無法登記結婚、名下還多了兩個小孩，連搭飛機都被拒，方微疲於奔命「證明我是我」，轄區警方多年來除了開立5張「被盜用證明」，毫無作為。直到，最近哈爾濱呼蘭公安分局始查出修嫌是失蹤人口，抓到人送辦，怠忽職守員警才遭停職查辦。

澎湃新聞報導，哈爾濱呼蘭公安分局4月30日晚在公號「平安呼蘭」針對這起涉嫌盜用身分證件事件發布警情通報。揭開了背後怠忽職守一面。

據報導，1989年出生於哈爾濱孟家村趙家屯的方微，畢業後赴浙江寧波工作。2017年9月，吉林長春一家消費公司向她追債，發現她的二代身分證遭拷貝盜用。同年9月28日，方微遠赴長春市該消費公司核對貸款資料，證實兩張身分證字號一樣，但照片不同。當地派出所受理報案時說，按屬地管理，要到戶籍地派出所立案偵查。

2017年10月，方微回哈爾濱去戶籍所在地派出所報案。警方確定身分後，開具一紙證明：「……方微身分資訊在2016年8月26日辦理的身分證圖像為錯誤圖像，經核實不是方微本人，現已更正方微資訊為本人圖像，已辦理方微本人新的身分證，情況屬實。特此證明。」 當時派出所還承諾馬上修改身分資訊，廢掉假身分證。

不料，2017年11月，方微又收到銀行簡訊通知她有張銀行儲蓄卡被註銷，銷戶地點是吉林省長春市湖西路支行，果然是「假方微」所為，經聯繫家鄉派出所，警方說假身分證已註銷。

沒想到，兩年多後，2020年2月，又有黑龍江大慶市公安上門，說方微涉嫌詐騙要她歸案，原來是「假方微」在網路詐賣寵物貓。大慶警方釋疑後，方微還是去戶籍派出所要求立案查辦，依舊沒下文。

後來，方微在寧波買房，交齊首付款後，銀行發現她有徵信不良記錄，指她違約。「假方微」再次把黑鍋扣在她身上。

接著2020年9月，方微又收到某銀行簡訊，指她名下信用卡正在辦理補卡業務。幸好方微緊急制止，仍是「分身」作怪。

到了2021年2月，方微回老家過年，一天出行掃健康碼時，行程碼顯示為紅碼（需隔離14天），位址是在安達市紅十字醫院。害她回不了寧波。此後，方微沒做核酸檢測，但手機裡陸續接到核酸檢測結果。

然後，在中國移動、中國電信她名下多了好幾個她沒申請過的手機業務跟門號，有的欠費不能作廢，只得補交費用處理。更因「失信」，不能坐飛機，每次都得帶派出所的「證明」去機場櫃台解釋。連醫保卡、房產證都跟「假方微」互通的。

方微強調：「我不止一次把此事反映給家鄉派出所，然而等到的卻是一張張證明。」一共5分派出所證明，除2017年一分，2020年和今年又開出了4分。

更扯的是，2021年3月，離婚的方微準備再婚時，民政部門聯網竟查到她為「已婚」，不給登記。「不用想，肯定是另一個『方微』所為。」不只如此，「分身」也用「方微」身分在黑龍江青岡縣、遼寧大連結婚、離婚各2次，還多出兩個小孩。

直到今年2月23日，此事終於立案偵查，並在3月27日又給了一張「證明」，指「假方微」是道外區太平大街派出所轄區人，名叫「修○美」，此人冒用方微的身分辦理二代身分證。

方微疑惑不已的是，「『修○美』是失蹤人口，如何利用我的身分辦理的二代身分證呢？她利用我的身分證還做過哪些事？」「希望警方能夠徹底查清『假方微』的真實身分，還我清白！」

(中時 )