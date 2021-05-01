勞工團體1日舉辦五一勞工大遊行，遊行前在總統府前凱道集結，今年遊行訴求「薪資要提高、年金要保障」，盼藉行動呼籲政府務實解決勞工低薪困境、保障老年生活。(郭吉銓攝)

勞工團體1日舉辦五一勞工大遊行，活動號召逾3000人參與，民眾遊行至監察院時，全國教師工會總聯合會跨越忠孝東路，到政院門口陳情，要求軍公教調薪法制化，席地而坐等候回應未果，警方則舉起行為違法警告牌，喝令解散，待警方二度舉牌警告後，帶領優勢警力驅離抗議民眾。（郭吉銓攝）

勞工團體1日舉辦五一勞工大遊行，遊行前在總統府前凱道集結，大批外送平台人員也到場參與，拉起布條、高呼口號表達訴求。(郭吉銓攝)

今天是五一勞動節，上千名勞工走上街頭，要求政府重視低薪及勞保年金問題。對此，行政院發言人羅秉成表示，蔡政府相當重視勞工權益，勞保年金政府一定會負擔最終給付責任。此外，全教總要求軍公教調薪應該法制化，羅秉成說，軍公教員工待遇審議委員會每年會開會討論，並向政府提出建議，制度化審慎軍公教待遇。

羅秉成說，蔡總統上任後，政府相當重視勞工權益，連續5年調漲基本工資，月薪調幅近2成，受惠人數超過200萬人。至於勞保年金制度，羅秉成說，政府一定會負擔最終給付責任，並持續與社會對話，廣泛蒐集意見，請勞工朋友放心。

今勞動大遊行，全教總一度衝至行政院前靜坐要求軍公教調薪應該法制化，並納入基層公教代表參與審議。對此，羅秉成說，「軍公教員工待遇審議委員會」每年都會就政府財政狀況、消費者物價指數變動情形、平均每人國民所得、經濟成長率及民間企業薪資水準等指標進行討論，並向政院提出政策建議，透過此一制度化運作機制，審慎周延評估檢討軍公教員工待遇。

羅秉成指出，有關「軍公教員工待遇審議委員會」的組成成員，包括軍公教人員各主管機關、財主機關及地方政府代表等，並邀請外部學者專家參與，除兼顧成員的多元性外，也廣納各類人員機關代表意見。

羅秉成表示，除既有機制及管道可博諮衆議外，政府也會持續蒐集丶聼取各界意見及資料供為相關決策的參考。

(中時 )