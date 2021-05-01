金曲樂團「佛跳牆」由戴佩妮率領鼓手千千、吉他手宣銘、吉他手君豪、鍵盤手牙牙及貝斯手奧迪組成，他們在1、2日於華山Legacy舉辦「讚聲演唱會」。佛跳牆飆唱〈蒼蠅〉揭開序幕，不過戴佩妮在唱到〈罪〉前段，突然尖叫喊：「我沒有聽到，再一次。」演出緊急中斷，她似乎沒抓到Key，要求重唱，笑說：「我沒有對到，太高了。」

戴佩妮在台上臨危不亂，立即重新再唱一遍，引起尖叫。佛跳牆因疫情影響，時隔半年再度合體演出，全員盡情享受舞台，戴佩妮熱情向粉絲打招呼：「大家好嗎？我耳朵要爆炸，那個力道，隨便嗨，隨便炸。」並提到開唱前心情緊張，賣力飆唱爆汗，唱到全身濕透，興奮喊：「很舒暢。」

她坦言對於要講Talking橋段，十分害怕，「大家很期待我的Talking，我會更緊張」，隨後被團員吐槽：「有嗎？大家有期待嗎？」逗笑眾人，戴佩妮最後感性：「現在是很嚴峻時期，可以看到大家、表演給大家看，我們會好好珍惜。」至於一連唱2天，會擔心體力不支？團員們拍胸補保證：「只要多吃多睡、多喝2杯咖啡就可以high2天，絕對沒問題。」

因為疫情影響，佛跳牆巡演計畫已暫緩，戴佩妮原訂去年要赴英國讀書計畫也同樣喊卡，她目前都待在家中學習外語。佛跳牆開唱首場吸引近千粉絲支持，戴佩妮老公西米露與團員的家人皆到場力挺。

戴佩妮率領樂團「佛跳牆」開唱，老公西米露到場力挺。（許雅淳攝）

戴佩妮昨率領樂團「佛跳牆」開唱。（羅永銘攝）

(中時 )