備受影迷喜愛長達20年的《玩命關頭》系列，第9篇章《玩命關頭9》將於5月19日搶先全球在台上映。不只片商環球影業祭出20周年馬拉松放映活動，只要身分證出生年份為民國90年（西元2001年）就能免費索票，攜帶9位夥伴一起觀看，新光影城也準備獨家贈禮與優惠給早鳥影迷。

因應電影活動主題，全台新光影城更攜手不同的產業跨界玩樂，搶先透露不同領域的產業來助陣，預告將有大眾運輸、知名賽車場和知名車款廠商一同來為電影上映集氣，屆時將在台北、桃園、台中、台南4據點打造堪稱「全台最多車輪」的主題電影院，預告桃園影城18日首映會當天將有「千萬超跑車隊」與「重機車隊」前來助陣，為《玩命9》上映造勢。

首週限定「新光玩命瘋」預售系列活動，3日中午12點搶先開跑，只要在預售期間購買5月19日至23日全版本電影票2張，即可獲得抽獎券乙張，就有機會將總價值超過30萬元的3C大獎與限量電影贈品抱回家。凡購買電影票一張就送原版海報乙張，搭配電影主題套餐再加碼送「獨家電影人物海報乙張」。

想要身歷其境的觀影震撼，那就是要選擇全台唯一的杜比影院（Dolby Cinema），獨特之全景環繞，片中飛車追逐、引擎爆發的嘶吼音效以及法式電音霸主蛇爺DJ Snake全新主題配樂，絕對是你的首選。如果想要體感飛車狂飆，中台灣唯一獨家4D影廳-MX4D，搭配杜比全景聲（DolbyAtmos），超真實呈現電影世界。針對不同版本體驗之觀眾，新光影城也特別準備了不同的獨家贈禮，除了限量的電影掛繩外，還有手機支架等，讓首批預購的觀影民眾有看又有拿。

(中時 )