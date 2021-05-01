民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒遭到聲押，趙映光日前臨時舉行記者會，表示應盡速召開評委會對趙介佑除名處分。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉質疑，到底是誰給趙映光的底氣，並指自己聽到趙映光講的「有生之年」後，也嚇壞了，吳子嘉還爆料，趙映光之所以會說「到此為止」，是因為後面的事情有如一鍋爛肉，禁不起翻，若翻出來民進黨就不用混了。

吳子嘉30日在政論節目《關鍵時刻》中表示，這件事情最關進的問題是「誰給趙映光底氣？」他憑什麼把民進黨攪翻天？並指他背後還有有力人士，否則他沒有這個膽量。

吳子嘉指出，趙映光懷疑何志偉家族在背後搞鬼，而趙映光的兩句話是關鍵所在，一個是「這個事情到此為止」，而這句話是表示，後面誰在搞他？「他認為會不會是何志偉搞嘛，所以這個事情到此為止，我跟你講，這是兄弟的話」；而第二句話更讓人緊張，就是「有生之年」，吳子嘉直言，「哇靠，嚇死了，碰到一個人跟我搞有生之年，我老婆跟我有生之年我都嚇死了」，所以何志偉當然嚇壞了，而誰給趙映光底氣，這是第一個問題。

吳子嘉認為，第二個問題則是趙介佑吸毒、開槍，「陳勝宏有去吸毒開槍嗎？何志偉有去開槍嗎？現在是在牽拖誰？」趙介佑開槍牽拖陳勝宏，很莫名其妙，「自己兒子沒管好，牽拖到陳勝宏家裡幹什麼？」他並指出，趙介佑吸毒、開槍，是老爸幫他善的後，吳子嘉還質疑，怎麼可能開的是道具槍，檢調要介入調查。

吳子嘉也覺得很奇怪，趙映光哪來的力量善後？為什麼北投分局要配合他，且為什麼一天到晚他們家在開槍？「奇怪了，他們在幹什麼，在過聖誕節曬幹什麼？台北市的槍他們開了一半了」，他更指出，今天的這封警告函，非常惡劣。

吳子嘉透露，趙映光是自己跑出來嗆聲，他要找事做，把陳勝宏壓下去，警告到此為止，到此為止的意思，不是只有開槍、吸毒，還有其他後續的事情，有如一鍋爛肉禁不起翻，「翻出來民進黨還能混嗎？」

吳子嘉分析，趙映光本來可以躲起來避風頭，但為何還要跑出來開記者會？這個事情就在攪混攪大，因為他怕後面有更多事出來，而他原本認為後面的力量，可以幫他滅火，結果越燒越大，不能收拾，且陳勝宏一定跟他搞到底，兩邊互相會咬，他這一封警告函搞得沒完沒了，民進黨的臉丟光光。

(中時新聞網)