旱象嚴重，造成日月潭水位下降，知名臉書粉專《日月潭一等高》日前分享網友在日月潭潭底驚見1塊疑似275年前清朝墓碑。（摘自《日月潭一等高》臉書／盧金足南投傳真）

旱象嚴重，造成日月潭水位下降，知名臉書粉專《日月潭一等高》日前分享網友在日月潭潭底驚見1塊疑似275年前清朝墓碑，刻有「乾隆丙寅年修」等文字，網友紛稱挖到寶，傳台灣師範大學台灣史研究所長張素玢1日抵日月潭勘查，從其刻字和碑體等跡象，研判時間應非乾隆年間，可能為百年內的產物。南投縣文化局長林榮森表示，日月潭近來紛發現古代墓碑，已報請文化部請具公信力的專家與單位來鑑定，未來可能能畫定文物保護區，如有開發等行為時避免破壞。

日月潭部分水域乾涸見底，最近日月潭陸續出現古代墓碑，其中，有民眾在潭底發現古代墓碑，右側刻著「乾隆丙寅年」、中間是「蔡公諱天牌佳城」。由於以年曆換算，「乾隆丙寅年」為清朝乾隆21年，西元1746年距今已有275年。

由於日前也有民眾在伊達邵附近水域，發現疑似178年前清朝道光年間墓碑，由於墓碑完整，地下可能還有骨骸，文化部文資局四月23日到場會勘，未來水位恢復時是否繼續沈入潭底或另做安置，還要經專家研議。

林榮森指出，這些在水下的文化資產，南投縣文化局已提報文化部，針對墓碑不管是否還有骨骸，中央都會進行審議，都要經具公信力的專家鑑定，判斷是否列為文化資產。

代墓碑因缺水重見天日，林榮森說，這些水下文化資產，未來可能會在岸邊豎立告示牌，載明文化歷史，也可能畫定區域，提醒未來若有捕魚或開發，要注意該文資保護區域。

網友則留言表示，「骨董」或「古蹟」？也有網友認為，可能沉在潭底飄來飄去，剛好最近沒水，就到岸邊了，或是可能是撿骨過再次安葬，希望墓碑經考據後，能獲最佳的安置場域。

(中時 )