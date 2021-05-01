環保能源堪稱是目前最熱的投資主題，美國總統拜登與40位國家領導人4月22日參與氣候高峰會，美國宣布2030年碳排放量將較2005年減少一半，讓過去一季股價相對承壓的再生能源概念相關基金重拾動能。

根據晨星基金資料顯示，截至4月27日為止，另類能源與環境生態產業基金近月績效表現佳，百達-環保能源-R美元、NN(L)氣候與環境永續基金X股美元、施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積、日盛全球抗暖化基金以及百達環境機會-R歐元等近月投資報酬率都逾7％。

百達投顧表示，在明確的目標下，減碳商機已無庸置疑，相關領域發展的能見度高，年初資金不分青紅皂白湧入相關產業所有股票，特別是一些營運尚不成熟中小型股，股價被過度推升，有些ETF確實過熱。經過第一季價格拉回整理之後，從長期成長性來看，目前相關股價堪稱合理，惟仍應以穩健且營運成熟具有獲利的大型股為優先，再酌量配置高爆發性的新興企業。

安聯投信表示，後疫情時代下，有關聚焦永續、加速對抗氣候變遷等綠色經濟題材，已躍上投資主流之一。綠色投資為近期各國財政政策簇擁的重點，預期今年有望逐步看到明顯的增長。

對於再生能源展望，安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，全球景氣在經歷去年的衰退後，預計今年在各國在積極財政政策及貨幣政策刺激之下，將可看到結構型及景氣循環性的雙成長動能。在題材上，相對偏好受惠於景氣復甦及綠色政策等結構性成長的次產業，如替代能源、電動車、自動化設備、汽車半導體及相關電子元件、工業互聯網及水資源等產業。

(工商 )