陳昇去年底因罹患原發性口腔癌初期入院治療，切口腔腫瘤，休養數月後，身體恢復良好， 4月30日晚間在台北信義區街頭舉辦「中華電信5G春天任我行-陳昇線上演唱會」，以快閃方式演唱，輕快樂聲吸引數百歌迷沿路緊緊跟隨，氣氛熱鬧。

對於陳昇而言：「沒有不能唱的地方！」過去總喜歡把歌迷帶到大自然裡聽演唱會，曾舉辦過「上山下海」系列演唱會，足跡遍佈淡水、福隆、九份、武嶺、南投中興新村、綠島、澎湖等地。面對現在全球因疫情不方便出境旅遊的現象，陳昇突發奇想決定選在平日騎單車的路線上舉辦「移動式走唱線上演唱會」網路則同步湧入近50萬人次觀看，創下Hami Video、ＭOD平台直播演唱會觀看數新高，人次超越其他線上演唱會達7倍。

陳昇當天心情相當愉悅，豪氣喊話：「去年請假一次的跨年演唱會，今天要好好補給大家！」一連演唱〈擁擠的樂園〉、〈把悲傷留給自己〉、〈恨情歌〉，玩心不減的陳昇不時走下舞台與現場樂迷互動，甚至見到歌迷抱著小狗在現場觀賞演出，也忍不住蹲下用狗叫聲演唱〈把悲傷留給自己〉逗弄小狗，面對熱情歌迷直接現場討抱，陳昇則幽默回應：「疫情期間請保持1公尺的距離。」

陳昇信義區快閃開唱，吸引粉絲朝聖。（新樂園製作提供）

(中時 )