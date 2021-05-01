新光三越台北南西店昨（30日）起至6月28日在一館9F活動會館舉辦「夢色花開 庫洛魔法使特展」及「庫洛魔法使透明牌篇 Café stand」，前者有括巨大書本造型的魔法書、特展限定原創影片、超過200幅以上的細膩複製原畫、日/台特展限定精品等；後者有精心調製的輕食、飲品，在主題情境拍照區、還有超過千款限定台／日版周邊精品，更與Good Smile Company攜手加碼期間限定的黏土人「木之本櫻 Always Together～Pinky Promise～」

「大（THE BIG）小可 展區照」3米小可現身。（新光三越提供）

庫洛魔法使透明牌篇-日版眼鏡盒+眼鏡布，680元。（新光三越提供）

特展「花（THE FLOWER）的房間」展區，除了能欣賞《庫洛魔法使》中登場的花朵外，也讓觀展的粉絲可使用特展提供的花朵貼紙參與裝點地板或牆面；在「被包圍（THE SIEGE）的知世收藏館」展區則以小櫻的好友知世縫製服裝的工房為主軸，還原知世精心為小櫻縫製１：１的可愛華麗戰鬥服，且加碼展示台灣首次登場的服裝。

庫洛魔法使透明牌篇-日版絨毛杯套，450元。（新光三越提供）

庫洛魔法使透明牌篇-絨毛玩偶，390元。（新光三越提供）

在「大（THE BIG）小可」展區裡，除了能動手觸摸巨大又軟綿綿的小可，更加碼於每天13時至14時、17時至18時兩個時段，提供小櫻概念服裝與道具來跟和可愛又迷人的小可拍下寶貴的紀念照。在「迷宮（THE MAZE）原畫區」展出主題不同複製原畫，1st展期以角色人物為主，2nd展期會更換成以主題內容為主，進入展區可盡情感受「庫洛牌篇」、「小櫻牌篇」及「透明牌篇」的魅力。

庫洛魔法使特展限定商品 日版魔法書收納包，1250元。（新光三越提供）

庫洛魔法使透明牌篇-不鏽鋼保溫瓶，1200元。（新光三越提供）

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