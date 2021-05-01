今天是五一勞動節，國民黨青年部主任陳冠安邀集青年部夥伴一起上凱道參加五一大遊行，他在臉書表示，蔡英文所謂基本工資已提升到2.4萬說法，和勞團訴求相左，若蔡政府短期內無法大幅提升全國最低薪資，應思考在全國標準基礎之上，實施分區基本工資。

陳冠安批評，面對勞工朋友的發聲，蔡政府並未直接回應，或接下陳情書，反而硬生生將遊行團隊擋在監察院旁，這群「心中最軟的那一塊」連向最高行政機關表意的權利都沒有，而沒有面對群眾的蔡英文總統，反倒在臉書向所有勞工朋友致敬，羅列勞動改革政績。

陳冠安認為，勞動權益提升，經濟成長自然很好，但在這邊也必須再次提醒蔡政府，經濟成長的背後，必須防範相當可能與之伴隨而來的貧富差距過大。

他指出，根據〈108年家庭收支調查報告〉，從2015年至2019年，可支配所得按戶數五等分位組，最有錢的前20％和最窮的20％之差距倍數，是從6.06增加到6.1，顯示我國的貧富差距沒有改善跡象。而更值得警惕的是，收入後60％的民眾是集體相對變窮。這個規模，絕對值得執政當局關注。

他說，蔡英文所謂基本工資已提升到2.4萬的說法，與勞團訴求相左，因為勞團認為以OECD標準來看，當前2.4萬遠遠不足，反之應成長至3萬，這也是蔡英文曾經承諾「夢想數字」。

他表示，從2018年台灣勞工陣線的調查來看，佔台灣人口近7成的六都，平均租屋價格是1萬1千元，也就是說，光租房就吃掉年輕群族三分之一到四分之一的薪資，談何縮減貧富差距。

他建議，蔡政府若短期內無法大幅提升全國最低工資，應思考在全國標準基礎之上，實施分區基本工資，讓物價較高的區域，如北部都會帶，有彈性能訂定優於全國基本工資的區域基本工資。這不只能保障物價高地區的低收入者，另一方面，也能提供制度性誘因，讓低基本工資的地區，提升勞工權益，避免勞動力流失。

(中時 )