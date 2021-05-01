林驛騰生涯首安就是一支逆轉戰局的滿貫砲

味全龍林驛騰在今日對上樂天桃猿比賽中，於6局下半敲出逆轉滿貫炮，這也是他個人一軍生涯首安，其實他曾3度參加選秀都落選，直到第4度報名才獲得味全龍青睞，一路走來的艱辛在今日展現出好的成果，讓林驛騰賽後還紅了眼眶，「對我來說是很大的禮物。」

6局下半樂天原本以2比5領先，2人出局、滿壘情況下樂天換投蘇俊璋，味全輪到林驛騰打擊，他上周首度上一軍，不過先前9打數都沒有安打，關鍵時刻敲出一發右外野方向逆轉滿貫炮，戲劇性讓味全反以6比5超前。

「我上去沒有想很多，給自己一點點的壓力，沒有看壘上有多少跑者，只想要專心對決投手，球一飛出去腦袋就空白了，真的很興奮！」生涯首安就是滿貫炮，林驛騰是中職史上第3人、本土第2人，前2人分別是1999年味全洋炮巴威特、2015年義大犀牛（現富邦悍將）林哲瑄。

其實林驛騰一路走來並不容易，他是中職少見的左右開弓打者，曾效力過美職印地安人隊，2013年返台後3度參加中職選秀都落選，直到2019年生涯第4度參加選秀才擠進職棒窄門。

林驛騰進入中職後還一度要放棄左打，之後他認為左右開弓是自己特別的優勢，跟球團討論後決定繼續保持，今日則都以左打為主，不過他也透露，假如對方換投，自己就可能以右打上陣。

選秀3度落選，林驛騰今年起步也不太順利，前9打數也沒表現，讓他自己壓力很大，受訪時也紅了眼眶，一度哽咽說不出話，「今天對我來說是很大的禮物。一路以來堅持很久，終於在這裡有好的表現......上一場沒有表現很好，這次第4場出賽，但自己首安還沒出現壓力滿大的。」

林驛騰透露低潮時期，家人、女友、女友家人都給予很大的支持，「他們都要我不要放棄，能有今天真的很高興，這顆球會自己好好保管起來。」林驛騰生涯首安球同時也是生涯首轟、生涯首滿貫炮球。

林驛騰生涯首安就是滿貫炮，是中職史上第3人、本土第2人。（鄧心瑜攝）

(中時 )