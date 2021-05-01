民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，引起社會關注。民進黨台北市黨部評議委員會，今(1日)晚間召開臨時會議，會議通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍。此外，評委趙映光也請辭評議委員及一切黨務。

趙映光昨日先以書面形式請辭評委召集人職務，以示負責，趙介佑則是被爆出服替代役多次逃兵，台北市兵役局則證實此事，並表示已移送法辦。

台北市黨部4月29日下午2點臨時召開執委會對趙介佑開鍘，並火速將趙案送至評委會，希望能盡速排除眾怒，豈料，會中評委李世皓認為，開除案應按程序，應有3天調查時間，民進黨台北市黨部主委吳怡農也出面表示，周一將再開評委會，但事情卻越演越烈，傳出兼任黨主席的總統蔡英文震怒，北市黨部亡羊補牢，在今晚8點緊急召開臨時評委會。

北市黨部亡羊補牢，在今晚8點緊急召開臨時評委會。（圖／本報資料照，游念育攝）

據了解，民進黨台北市黨部評委會，今晚間召開臨時會議，進行候補評委宣誓就職，並選出新任評委會召集人林萬賀，最主要是因趙介佑透過律師遞交切結書，放棄3日期限的抗辯權及任何相關法律追訴權，民進黨決定不讓染黑事件再延燒到周一。

民進黨台北市黨部也發出聲明表示，候補評委宣誓就職，並選出新任評委會召集人林萬賀，同時，在今晚決議開除趙介佑黨籍，而趙介佑透過律師遞交切結書，放棄3日期限的抗辯權及任何相關法律追訴權；評委會通過臨時動議，決議開除趙黨籍。

吳怡農表示，我們有責任盡速回應人民的期待與監督，也有必要捍衛理想與價值，並以此案為契機，推動必要的黨務改革，用最快的速度處理本案，是要向大家保證，民進黨沒有失去理想和價值，對於少數的害群之馬，我們絕不會容忍。

(中時新聞網)