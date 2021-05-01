劉以豪（左）和古力娜扎合演新劇。（LiTV、劉以豪工作室提供）

劉以豪（左）和古力娜扎合演新劇。（LiTV、劉以豪工作室提供）

劉以豪（左）和古力娜扎合演新劇，故事淒美。（LiTV、劉以豪工作室提供）

劉以豪和古力娜扎私下互動逗趣。（LiTV、劉以豪工作室提供）

劉以豪和古力娜扎私下互動不錯。（LiTV、劉以豪工作室提供）

大陸女星古力娜扎給人感覺美到不可侵犯、是個難親近的高冷女神，劉以豪近期跟她合作電視劇《十二譚》，他說剛開始沒見過面，熟了後發現：「她聊起天來直率大方，跟原本想的很不一樣！現在我常逗她說『妳應該很孤單吧，誰叫妳這麼漂亮，所以美得孤單寂寞』。」

古力娜扎5月2日生日，劉以豪接受LiTV線上影視專訪除了獻上祝福、誇她好相處，也讚古力娜敬業，「我們拍攝時是冬天，因為她穿的是旗袍，完全無法加任何保暖衣物，我從沒聽過她抱怨，常常看她現場發抖著拍戲，說這樣的造型才符合劇中角色，讓我很佩服」。

他們這對顏值逆天的CP在奇幻劇《十二譚》譜出淒美戀情，若有機會，希望擁有哪種神奇能力？劉以豪說：「希望是瞬間移動，想去哪裡就能去哪，可以穿越空間，最好像孫悟空一樣，所有人碰到我就能一起瞬間移動，我要帶著親朋好友一起到處旅行。」

劉以豪終於有新作推出，他收到許多粉絲祝福，其實他也超期待這部作品即將在5月3日於LiTV播出，「希望大家會喜歡我飾演金性堅這個角色，也會被精采的劇情感動而相信這個世界有魔法這件事」。

除了愛情主軸外，劇中也延伸出不少單元小故事，讓內容層次更豐富，尤其出現好多動物助陣，例如「魚、蝙蝠、貓、蛇、狐」等，讓粉絲觀影時甚感新鮮，私下就是弱勢浪浪守護者，動物好友的劉以豪，也坦言表示喜歡這樣的小故事安排，有這些動物的加持，讓劇中打破一般愛情故事，開創新視野。

除了宣傳《十二譚》，工作滿檔的劉以豪，目前也完成《愛犬奇緣》的拍攝，巧的是與古力娜扎再度合作。更多詳情可上LiTV官方粉絲團：https：／／www.facebook.com／LiTVfans／ 查詢

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