高雄一名男子小張（化名）與妻子小劉（化名）新婚後產下一子，但妻子婚後卻因為公婆以及孩子托育問題離家，這一消失就達8年之久，小張以為婚姻已走到盡頭，便與新歡育有一子，不料小劉又突然現身，控告小張侵害配偶權。高雄地院日前審結，認2人仍有婚姻關係，因此小張與其新歡須共同賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，小劉主張與小張自2007年結婚至今，婚姻關係仍存續，但小張卻於2018年5月前往香港與小三發生性關係一次，兩人又於同月底再次於台灣發生性關係一次，甚至懷孕誕下一子；小劉控訴，此行為已造成她精神偌大的痛苦，向兩人提告求償100萬元精神撫慰金。

小張聲稱，他承認有與小三發生兩次性關係，但是小劉自2012年9月誕下一子後，就因公婆問題與新生兒照顧問題屢次發生爭執，最後小劉堅持將小孩帶回娘家照顧，兩人關係漸行漸遠，也從2013年3月開始完全無連絡，至今已逾8年的時間，兩人早已沒有婚姻的信賴與回復的可能。

高雄地院審理時，法官認為小張與小三均不爭執發生性關係兩次的部分，而此事足以動搖配偶間的幸福與情感歸屬，已嚴重侵害了小劉的配偶權，縱使小劉已與小張分居多年，但仍不影響其侵害配偶權的認定，因此不採信小張的說法，於4月23日判小張與小三須共同賠償小劉30萬元。可上訴。

(中時新聞網)