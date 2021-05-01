印度新冠疫情復燃，短短幾天暴增逾百萬確診病例，當地醫療系統崩潰，疫情幾近失控，也衝擊全球棉花供應，然紡織行業需求強勁，棉花產能受限呈現供不應求，化纖原料進而成為替代方案，相關概念股也隨之受惠。

全球人口僅次大陸的印度近期新冠疫情死灰復燃，確診病例幾天內高達100萬，由於當地醫療系統難以負荷，疫情進一步惡化；此外，印度作為全球第二大紡織製造國和出口國，因受疫情影響，棉花的供給受影響，然全球紡織行業需求增加，導致棉花供需失衡，化纖作為服飾中另一大成份，即有了替代需求。

近一年棉花因市場需求的提升、天災等因素，價格已經上修3-4成，又歷經新疆棉風波，棉價又有所整理，然如今遭印度疫情大爆發影響，棉價再度調漲，故台灣棉紗廠南紡、大東、東和隨之受惠。

另外，由於棉花供應量受到衝擊，紡織產業最缺的無疑為上游原料，萬寶投顧總監蔡明彰表示，化纖原物料即有了替代需求，化纖四大原料相關股如遠東新、東聯、中纖、中石化近期股價都有熱身的跡象。此外，尼龍粒的力鵬、集盛；瓶用聚酯粒的新纖；加工絲的力麗、聯發等紡織上游原料廠股價也所表現。

紡織原料股的股價比航運、鋼鐵要來的低，但景氣後勁更強；另外，漲幅領先的強勢股往往暗示著基本面強勁，今年領漲的南紡、集盛和新纖可以作為操作紡織原料股的指標。

(中時新聞網)