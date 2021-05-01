同安國小以生鏽、二手樂器擊敗勁敵後，原訂3月代表屏東參加全國學生音樂比賽，不料因「部桃危機」失去首次出賽機會，但校方不讓孩子失望，將結合母親節擴大舉辦音樂會。（謝佳潾攝）

同安國小以生鏽、二手樂器擊敗勁敵後，原訂3月代表屏東參加全國學生音樂比賽，不料因「部桃危機」失去首次出賽機會，但校方不讓孩子失望，明天除將結合母親節擴大舉辦音樂會外，還將現場收音發成專輯送給11名畢業生，不留遺憾。

「他們等不到下次比賽了。」同安國小校長蔡信東說，今年應屆畢業生有13人，當中11人是管樂社員，他們從2016年開始參賽，拚了4年終於拿到全國賽門票，不料卻因疫情關係無法登台，而若學校不為他們創造舞台，可想見他們會有多失望。

因此，在多校向教育部建議復辦全國學生音樂比賽全國賽未果後，同安國小仍舊不停止管樂社的練習，因為校長、老師向孩子們保證，沒有比賽沒關係，有舞台比較重要，學校將於5月2日結合母親節在六堆客家文化園區演藝廳舉辦音樂會，且是高規格模式。

蔡信東笑稱，今年的全國賽輪到屏東舉辦，當時還在開心說不用募款籌旅費，沒想到「停辦後募更大」，除租借可容納800人的演藝廳外，還動用3機攝影設備，計畫全場收音錄影發成專輯，製成畢業禮物送給孩子，這會是他們很驕傲的一天。

他說，很多事情轉個念會更美好，就像孩子拿生鏽、二手的樂器並不會比人差，他們反而懂得珍惜，而全國賽辦不成也沒關係，比賽時家長不一定能全到，但結合母親節辦成的音樂會、就會是親子的歡樂時光，意義更深刻。

同安國小管樂社，一路走來實屬不易，他們用的是88風災後獲贈的一批管樂器材，不僅樂器生鏽，還缺東缺西，甚至一度因經費問題要解散，幸在校長的堅持下帶著孩子持續練習、表演又參賽，加上校外人士熱情相挺，終讓他們在舞台上發光發熱。

而此次音樂會除有同安國小管樂社演出外，校方還請來東港音樂協會合唱團、新埤愛樂小提琴樂團、樂樂勞費亞樂團、True Love樂團一同演出，校方誠摯邀請有興趣的民眾前往觀賞，為孩子們加油打氣、留下難忘回憶。

(中時 )