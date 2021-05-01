味全龍今日對上樂天桃猿，靠林驛騰的逆轉滿貫炮超前比數，守備上還在關鍵時刻有相當精彩的雙殺，總教練葉君璋賽後也笑說選手沒有放棄，是神奇的比賽，其中也點名MVP林驛騰是高須洋介教練相當期待的選手，今天的表現也證明教練沒看錯人。

6局下半樂天原本以2比5領先，2人出局、滿壘情況下樂天換投蘇俊璋，味全輪到林驛騰打擊，他上周首度上一軍，不過先前9打數都沒有安打，關鍵時刻敲出一發右外野方向逆轉滿貫炮，戲劇性讓味全反以6比5超前。

8局上半味全龍還有精彩守備，林立在一、二壘有人情況下短打，味全一壘手朱祥麟提前趨前守備漂亮接殺後，捕手蔣少宏相當機警，從朱祥麟手套中拿出球並傳往二壘讓回壘不及的跑者出局，形成漂亮的雙殺守備，此局沒讓樂天多拿任何1分。

葉總賽後開心的笑容藏不住，「我也覺得滿神奇的，贏球很開心，野手沒有放棄才有辦法贏，以前落後時逆轉的機會比較少，今天真的很棒！」葉總表示今天雖然守備還是有失誤，但整體相當不錯，鋼龍雖然有一局失控，但整場只有那局狀況比較差。

其中葉總點名林驛騰表現非常好，單場雙安還有5打點，雖然林驛騰賽前3戰都沒有表現，但葉總還是讓他擔任先發第二棒、指定打擊，「他打到的擊球點都不錯，前2打席打非常好，只是是運氣不好、位置不對，能看出狀況不錯。」

葉總透露球隊守備教練高須洋介非常看好他，第二棒也是因為高須教練認為林驛騰有能力擔任，「高須很期待林驛騰的打擊，對他來說這樣的打者很特別，今天也證明高須沒有看錯人。」味全洋炮赫雷拉在先前花蓮賽是因為自打球受傷，此戰才由林驛騰擔任指定打擊。

(中時 )