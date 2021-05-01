五月繳稅月，不少人為了籌稅金傷腦筋，銀行信用卡依往年力推刷卡繳稅給優惠活動之外，為了讓民眾無痛繳稅，多家銀行已有「分12期零利率」，此外，中信銀、北富銀還拉長到18期以上零利率，若合條件，兆豐銀最長還可分30期。

有不少家銀行除了提供3期、6期外，還提供12期以上的分期免手續費且零利率優惠，目前有12期分期零利率則有北富銀、中信銀、兆豐銀、玉山、台新等，國泰世華銀單筆刷滿100萬元也可享有12期分期零利率。另外，北富銀、中信銀以及兆豐銀等今年還推出超過12期以上分期、零利率的超佛心的優惠。

北富銀表示，只要用北富銀信用卡繳納綜所稅，不論金額多寡、不分繳費卡別，一律享有手續費全免及3、6、12期分期零利率優惠！若綁定北富銀存款帳戶(包含數位存款)辦理信用卡自動代扣繳，還可享有不限金額分18期、24期0利率優惠，相當適合普羅大眾繳稅運用。

中信銀行今年首次推出信用卡繳稅18期分期優惠，卡友選擇6期、12期或18期分期皆享0利率，中信銀表示，刷卡繳稅後至今年7月31日前皆可設定分期，繳稅期間有信用卡額度調升需求，可隨時透過中信銀行官網或HOME BANK APP調高額度及設定繳稅分期，讓卡友可靈活調配資金。

兆豐銀行信用卡除了可以分期付6期、12期之外，金額在30萬元以上可分30期、零利率，不過，在兆豐銀行官網上特別提到「零利率分期都需要自5月3 日下午2點之後上網登錄才能享優惠，另外，單筆達30萬元以上且申辦兆豐信用卡電子帳單(需取消實體帳單)才可享分30期零利率。」

銀行也提醒卡友，民眾在使用繳稅分期前要細看規定，包括要先登錄或者刷對信用卡，免得不小心刷錯了卡，反而讓資金無法妥善運用、還得付利息!

(工商 )